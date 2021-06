Kremský: Univerzálny odškodňovací zákon nemá zmysel

Na archívnej snímke Václav Mika 23. júla 2019. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. júna (TASR) - Univerzálny odškodňovací zákon nemá zmysel. Uviedol to Peter Kremský (OĽANO), predseda hospodárskeho výboru Národnej rady (NR) SR, v online diskusii iniciatívy #stálemámechuť spájajúcej 14 kľúčových združení, iniciatív podnikateľov a dodávateľov v gastrosektore na Slovensku, v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR o aktuálnom stave gastrosektora na Slovensku." povedal Kremský.Poznamenal, že "". "" povedal.Úlohou pomoci štátu je podľa Kremského záchrana, aby čo najviac subjektov prežilo koronakrízu. "" dodal predseda hospodárskeho výboru NR SR. Priznal zároveň, že gastrosektor je určite pandémiou najviac postihnutý zo sektorov.Podľa Václava Miku, riaditeľ agentúry Slovakia Travel, je výška sadzby DPH pre slovenských podnikateľov v porovnaní s okolitými štátmi konkurenčnou nevýhodou. "" povedal Mika." myslí si Jozef Olejár, prevádzkovateľ Špilka beer & restaurant. Štát by mal podľa neho pri riešení pomoci pre gastro, aj formou dočasného zníženia DPH, reagovať v zmysle 'kto rýchlo dáva, dvakrát dáva', najmä pre nastupujúcu letnú sezónu. Upozornil, že viac ako 25 % bývalých zamestnancov v gastrosektore ho považuje za rizikový segment hospodárstva a neplánuje sa už po koronakríze doň vrátiť, čo zvýši aj cenu práce v sektore.Tomáš Ondrčka, poradca pre oblasť cestovného ruchu MDV SR, nevie o tom, že by sa vláda pripravovala na tretiu vlnu pandémie. "" doplnil Ondrčka.