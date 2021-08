P. Kremský: ÚRSO má významné možnosti zabrzdenia rastu cien energií

Bratislava 19. augusta (TASR) - Rast cien elektriny a plynu na svetových trhoch prináša hrozbu zdražovania aj pre slovenských odberateľov – občanov aj firmy. Stúpanie cien na burzách sa však nemusí naplno preniesť do koncových cien elektriny, plynu a tepla na Slovensku. O cenách energií nerozhoduje vláda, ale Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Úrad má podľa predsedu hospodárskeho výboru Národnej rady (NR) SR Petra Kremského (OĽANO) teraz veľký priestor na ich zabrzdenie, ktorý by mal naplno využiť.



Cena energie podľa neho tvorí necelú polovicu toho, čo zákazník zaplatí, zvyšok sú poplatky za distribúciu, prevádzku siete či rôzne odvody do fondov. Práve tieto poplatky by mali podľa Kremského v budúcom roku klesnúť.



"Napríklad tarifa za prevádzku systému (TPS) je cenou za podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov a hnedého uhlia. Čím je však cena elektriny na burzách vyššia, tým menej treba výrobcom z obnoviteľných zdrojov doplácať. Parlament navyše nedávno schválil zákon, podľa ktorého sa tento doplatok od budúceho roka pri mnohých výrobcoch zníži na polovicu. Aj výroba elektriny z hnedého uhlia postupne klesá a v roku 2023 sa zastaví úplne," vysvetlil Kremský.



Poznamenal, že TPS dnes tvorí asi 16 % ceny elektriny a ÚRSO by ju pre budúci rok mal jednoznačne znížiť. Kremský zdôraznil, že ďalších 30 % ceny elektriny tvoria poplatky pre distribučné spoločnosti, ktoré boli v minulosti nadhodnotené a existuje veľký priestor na ich zníženie. Tieto monopolné spoločnosti podľa neho dosahujú hrubé marže nad 50 % ročných tržieb a je načase, aby sa ceny ich služieb zreálnili.



"Prekvapuje ma, že práve poslanec Robert Fico (Smer-SD) sa stavia do roly bojovníka proti vysokým cenám elektriny. Práve počas jeho vlád nastali najväčšie deformácie cien elektriny a plynu vrátane skokových zdražení v roku 2017, čo doslova šokovalo celú slovenskú verejnosť. Namiesto okamžitého odvolania svojich nominantov v ÚRSO, ktorým chýbala akákoľvek odborná spôsobilosť, sa Fico zmohol len na teatrálne trhanie faktúr pred médiami. Až po silnom tlaku nášho hnutia sa kauzu extrémneho zdražovania energií podarilo úspešne zvrátiť. Preto súčasné vyhlásenia Roberta Fica považujem za mimoriadne opovážlivé," uzavrel Kremský.



Predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico vo štvrtok informoval, že pre hroziaci vysoký rast cien energií navrhne Smer-SD začiatkom budúceho týždňa zvolať mimoriadnu schôdzu NR SR. "Môžem oznámiť, že v pondelok (23. 8.) podávame návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, pretože chceme, aby NR SR uznesením uložila vláde SR povinnosť zastaviť brutálne zdražovanie, ktoré hrozí od 1. januára 2022," povedal.



Fico už v utorok (17. 8.) na brífingu uviedol, že vláda by mala predložiť plán, čo urobí s rastúcimi cenami energií pre budúci rok. "Žiadame vládu SR, aby predložila jasný plán, čo ide robiť s tým, aby zabránila, že dôjde k prudkému zdražovaniu cien elektriny a plynu pre domácnosti v roku 2022," priblížil Fico.