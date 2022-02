P. Kremský: Verím, že vláda nájde dohodu na štedrom energetickom balíč

Bratislava 9. februára (TASR) – Nárast cien energií pre domácnosti, ktorým zdraželo teplo nad rozumnú hranicu, by vláda mala riešiť prijatím "štedrého" energetického balíčka. Podobne by mali dostať pomoc niektoré verejné inštitúcie, postihnuté nielen zdražením tepla, ale aj elektriny alebo plynu. V stredu to uviedol predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO).



"Som rád, že po tom, čo som tému otvoril na hospodárskom výbore a vyzval vládu na hľadanie riešenia, sa konečne nejaké črtá," uviedol Kremský. "Som presvedčený, že vláda čoskoro príde s jasným scenárom. V takejto mimoriadnej situácii, keď ceny skokovo rastú, sa musí štát zastať svojich občanov a pomôcť im," dodal.



Súčasťou ďalšieho postupu by podľa poslanca mala byť aj úprava regulačnej politiky, aby všetky domácnosti v bytových domoch boli chránené pred prudkými výkyvmi cien. Podobne by regulácia mohla chrániť malé firmy, školy, nemocnice či sociálne zariadenia.



Ďalšou alternatívou je prehľadný systém nákupu plynu a elektriny, ktorý by umožnil včas zareagovať na zmeny cien. "Nemožno čakať, že sa riaditelia škôl a bytových podnikov zmenia na obchodníkov na energetických trhoch a budú si ich denne sledovať," uzatvoril predseda hospodárskeho výboru. Rozbehnúť treba aj investície do obnoviteľných zdrojov, aby si školy a nemocnice vyrábali čo najviac energie samy.