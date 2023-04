P. Kremský žiada zopakovanie výberového konania na podpredsedu PMÚ

Bratislava 25. apríla (TASR) - Predseda hospodárskeho výboru Národnej rady (NR) SR Peter Kremský (OĽANO) vyzýva predsedu Protimonopolného úradu (PMÚ) SR, aby zrušil a zopakoval výberové konanie na obsadenie funkcie podpredsedu úradu. Podobnú výzvu adresovala PMÚ už v pondelok (24. 4.) aj strana SaS.



"Výberové konanie, do ktorého sa prihlásil iba jeden uchádzač, nespĺňa požiadavku na transparentnosť a konkurenčné prostredie pri obsadzovaní vysokých štátnych funkcií. Je dôležité rozptýliť všetky pochybnosti a zopakovať výber," vyhlásil v utorok Kremský.



Občania si podľa neho zaslúžia, aby PMÚ, ktorého úlohou je dozerať na konkurenciu na trhu a postihovať jej narušovanie, mal vedenie vybraté vo férovej súťaži. Jediný kandidát, pri ktorom navyše vzniklo podozrenie, že má blízke vzťahy s členmi výberovej komisie, nie je dobrou reklamou pre podporu konkurenčného prostredia, myslí si predseda hospodárskeho výboru.



"Úrad by tak mohol byť spochybnený a mohla by utrpieť jeho vážnosť. Najlepším riešením je preto zopakovať výberové konanie a spropagovať ho tak, aby sa doň prihlásilo čo najviac uchádzačov," zdôraznil Kremský. Do výberu je podľa neho dôležité zapojiť aj hospodársky výbor parlamentu, ktorého zástupca chýbal vo výberových komisiách pri výberoch predsedu aj podpredsedu PMÚ.



Opozičná SaS vyjadrila v pondelok viaceré pochybnosti v súvislosti s Petrom Demčákom, ktorý je jediným kandidátom na post podpredsedu PMÚ. Vzhľadom na tieto okolnosti vyzvala úrad, aby sa výber zopakoval.



"Jednak preto, že výber nevygeneroval súťaž, ale najmä preto, že o výbere sú pochybnosti z hľadiska transparentnosti a férovosti, čo vláda presadzuje ako kľúčovú agendu. Zároveň týmto verejne vyzývame členov výberovej komisie, aby sa vzdali členstva vo výberovej komisii alebo vopred písomne deklarovali, či existuje, vzhľadom na osobné vzťahy s jediným kandidátom, konflikt záujmov," vyhlásil predseda SaS Richard Sulík.



PMÚ ale kritiku odmietol. "Výberové konanie na podpredsedu Protimonopolného úradu SR je podľa nášho názoru nadštandardne transparentné a ide významne nad rámec požiadaviek zákona týkajúcich sa výberu podpredsedu úradu," reagovala ešte v pondelok hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská. Skutočnosť, že do výberového konania sa prihlásil iba jeden záujemca nie je podľa PMÚ ideálna, no mesačnú lehotu na predkladanie prihlášok označil úrad za dostatočnú.