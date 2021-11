P. Kremský zvoláva stretnutie k testovaniu vo firmách

Bratislava 29. novembra (TASR) – Predseda Výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady SR Peter Kremský (OĽANO) chce riešiť problémy s testovaním zamestnancov na ochorenie COVID-19 vo firmách. Na stredu (1. 12.) preto zvolal pracovné stretnutie so šéfmi zamestnaneckých zväzov, pozval ministrov hospodárstva a zdravotníctva, hlavného hygienika, aj predsedu Združenia miest a obcí Slovenska, informoval v pondelok Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO. Od pondelka je podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR možný vstup na pracovisko iba v režime OTP.



"Spoločne sa pokúsime nájsť taký model testovania zamestnancov, ktorý bude fungovať, bude zvládnuteľný pre zamestnávateľov i zamestnancov a zároveň účinne zabráni šíreniu vírusu COVID-19," uviedol Kremský. Šéf hospodárskeho výboru upozornil, že podniky majú ťažkosti so získaním dostatočného množstva antigénových testov, so zabezpečovaním kvality testovania, administrovaním pozitívnych testov, ale napríklad aj s riešením daňových otázok pri preplácaní testov.



Pandémia ochorenia COVID-19 prináša podľa Kremského obrovský tlak na všetky oblasti života, pričom nie vždy sa podarí nájsť vhodné východisko. Režim povinného testovania zamestnancov vo firmách bol podľa neho zavedený nepremyslene, na poslednú chvíľu a neprimerane presúva úlohy štátu na plecia firiem. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) v pondelok pre problémy s testovaním navrhla návrat k mobilným odberovým miestam. Firmy by tak podľa APZD iba kontrolovali certifikáty o testovaní, prekonaní ochorenia či očkovaní.