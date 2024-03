Lane: ECB nadobúda presvedčenie, že rast miezd sa spomaľuje k normálu

Frankfurt nad Mohanom 25. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) nadobúda čoraz väčšie presvedčenie, že rast miezd sa spomaľuje smerom k normálnejším úrovniam. Uviedol to v pondelok hlavný ekonóm ECB Philip Lane, pričom dodal, že tento vývoj potenciálne otvára dvere zníženiu úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ECB dlhodobo poukazovala na rýchly rast miezd ako na zdroj obáv v súvislosti s ďalším vývojom inflácie a uviedla, že zníženie úrokových sadzieb zo súčasných úrovní bude možné až po tom, ako ekonomické údaje poukážu na zmierňovanie mzdových požiadaviek. Lane dodal, že výrazný rast miezd v posledných rokoch nad zvyčajnú úroveň bol nevyhnutný. "Teraz je však potrebné, aby sa situácia vrátila do normálu," dodal s tým, že ak údaje takýto vývoj potvrdia a s ním aj smerovanie inflácie k 2-percentnému inflačnému cieľu, môže začať ECB diskutovať o znížení úrokových sadzieb.



"Ak sa odhady potvrdia, začne sa ECB viac zaoberať otázkou zmeny trendu predchádzajúceho zvyšovania úrokových sadzieb," uviedol Lane. Trhy v súčasnosti očakávajú, že ECB zníži úrokové sadzby v tomto roku o 90 bázických bodov, pričom k prvej redukcii by mala pristúpiť v júni, prípadne v júli.