P. Lane: ECB je pripravená začať s redukciou úrokových sadzieb

Frankfurt nad Mohanom/Londýn 27. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) je pripravená od budúceho týždňa začať s redukciou úrokových sadzieb. Povedal to v rozhovore pre britský denník Financial Times hlavný ekonóm ECB Philip Lane. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Údaje, ktoré v súčasnosti máme k dispozícii, stačia na to, aby sme v prípade, že nedôjde k nečakaným prekvapeniam, terajšie úrokové sadzby zmiernili," povedal Lane. Dodal, že ECB musela doteraz udržiavať úrokové sadzby na vysokej úrovni, aby sa ubezpečila, že inflácia bude pokračovať v spomaľovaní a nezostane zablokovaná nad úrovňou inflačného cieľa. Ak by sa tak stalo, bolo by veľmi komplikované a pravdepodobne aj bolestivé tento stav zmeniť.



Čo sa týka ďalšieho znižovania úrokových sadzieb počas tohto roka, podľa hlavného ekonóma ECB sa bude rozhodovať na základe ďalších údajov. Ako budú prichádzať, ECB bude situáciu vyhodnocovať a stanoví, či je ďalšia redukcia adekvátna a bezpečná.



Podobne sa v týchto dňoch vyjadril aj člen Výkonnej rady ECB Piero Cipollone. Ako uviedol, najnovšie ekonomické údaje posilňujú presvedčenie ECB, že sadzby je možné začať znižovať. "Ak nedôjde k ďalším šokom, očakávame, že inflácia sa bude aj v nasledujúcich mesiacoch pohybovať okolo terajšej úrovne a na budúci rok sa spomalí na úroveň nášho inflačného cieľa," povedal v nedeľu (26. 5.) Cipollone.