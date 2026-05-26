P. Lane: ECB zrejme reviduje svoj výhľad vývoja ekonomiky a inflácie
ECB reviduje svoje rastové a inflačné prognózy každé tri mesiace. Nasledujúca revízia pripadá na 11. júna, čo je aj najbližšie zasadnutie ECB.
Autor TASR
Tokio 26. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) na budúci mesiac pravdepodobne zreviduje svoj pôvodný odhad vývoja ekonomiky a inflácie. Povedal to v rozhovore pre japonský ekonomický denník Nikkei hlavný ekonóm ECB Philip Lane. Ako dôvod uviedol zhoršujúce sa vyhliadky v dôsledku vojny na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Je to niekoľko faktorov súvisiacich s vojnou proti Iránu, ktoré ukazujú, že makroekonomické vyhliadky sa zhoršili,“ povedal Lane pre Nikkei. Zároveň dodal, že ceny ropy zostanú na vyššej úrovni dlhšie, než ECB predpokladala vo svojej marcovej prognóze.
„Aj keď dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA môžu pomôcť zmierniť situáciu na energetickom trhu, stále si myslím, že tlak na infláciu rastie. Je preto pravdepodobné, že v júni upravíme naše inflačné prognózy smerom nahor,“ uviedol hlavný ekonóm ECB.
