P. Lane: Európska banka by mala s ďalšou redukciou sadzieb počkať

Dublin 11. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala s ďalšou redukciou úrokových sadzieb počkať do obdobia, než sa zmierni súčasná neistota. Povedal to v utorok hlavný ekonóm ECB Philip Lane, ktorý poukázal na pokračujúce zvýšené inflačné tlaky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ECB koncom minulého týždňa znížila úrokové sadzby, prvýkrát od roku 2019. Znížila ich o 25 bázických bodov, pričom depozitnú sadzbu skresala na 3,75 %. Odmietla však dať najavo, či bude v redukcii pokračovať aj na ďalších zasadnutiach.



"Vo svete plnom neistoty je jedným z riešení trochu počkať. Čakať a ubezpečiť sa, že neurobíte krok, ktorý potom budete ľutovať," povedal Lane na finančnej konferencii v Dubline. Jeho vyjadrenie tak potvrdzuje skoršie vyjadrenia šéfky ECB Christine Lagardovej, podľa ktorej by úrokové sadzby mohli určitý čas zotrvať na nezmenenej úrovni.



Lane dodal, že jednou z najväčších neznámych je rast miezd. To je aj dôvod, prečo by ECB mala držať sadzby na vyššej úrovni. "Vysoká úroveň neistoty a naďalej zvýšené cenové tlaky znamenajú, že budeme musieť udržiavať menovú politiku v reštriktívnom móde," povedal Lane.



Trhy očakávajú, že ECB pristúpi v 2. polroku k aspoň jednému zníženiu úrokových sadzieb. V najbližších 18 mesiacoch počítajú s tromi až štyrmi redukciami.