P. Lane očakáva, že ECB zvýši úrokové sadzby ešte niekoľkokrát

Wexford 18. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) zvýši úrokové sadzby pravdepodobne ešte niekoľkokrát. Pre spotrebiteľov tak nastáva bolestivé obdobie, keďže ECB sa snaží utlmiť dopyt, ktorý prispieva k súčasnej vysokej inflácii. Uviedol to cez víkend hlavný ekonóm ECB Philip Lane. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Vzhľadom na infláciu, ktorá sa v eurozóne postupne blíži k dvojcifernej hodnote, ECB pristúpila k výraznému zvýšeniu úrokových sadzieb v júli aj septembri. Na ostatnom zasadnutí 8. septembra zvýšila ECB hlavné úrokové sadzby o rekordných 75 bázických bodov. Kľúčovú sadzbu na hlavné refinančné operácie zvýšila na 1,25 %, sadzbu na jednodňové refinančné operácie na 1,50 % a depozitnú sadzbu na 0,75 %. Zároveň naznačila, že v sprísňovaní menovej politiky bude pokračovať.



"ECB je stále vo fáze zvyšovania úrokových sadzieb," povedal Lane v rozhovore pre írsku televíziu RTÉ. "Predpokladáme, že tieto kroky zasiahnu do vývoja dopytu. Nebudeme predstierať, že to pre spotrebiteľov nebude bolestivé," dodal s tým, že je to práve dopyt, ktorý je v súčasnosti zdrojom inflačných tlakov. "Pred šiestimi či deviatimi mesiacmi bola situácia odlišná," uviedol Lane.



Väčšina ekonómov odhaduje, že neutrálna úroková sadzba, teda sadzba, na úrovni ktorej ECB rast ani neobmedzuje, ani nestimuluje, sa pohybuje v rozmedzí od 1,5 % do 2 %. Trhy však predpokladajú, že cyklus zvyšovania úrokových sadzieb sa skončí na vyššej úrovni a na jar budúceho roka budú sadzby dosahovať nad 2,5 %.



Čo sa týka ekonomiky, Lane nevylučuje, že v dôsledku vysokých cien energií a nedostatku zemného plynu skĺzne hospodárstvo eurozóny v zimných mesiacoch do recesie. Očakáva však, že rozsah recesie bude iba mierny.