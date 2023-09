P. Lane: Spomalenie inflácie v eurozóne je vítané, ale musí pokračovať

Dublin 5. septembra (TASR) - Rast inflácie v eurozóne sa spomaľuje, ale na vyhlásenie víťazstva je potrebných oveľa viac údajov. Uviedol to hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky (ECB) Philip Lane v rozhovore pre írsky ekonomický portál The Currency. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Po zvýšení úrokových sadzieb na každom z uplynulých deviatich zasadaniach ECB sa teraz diskutuje o tom, či ich banka opäť zvýši aj 14. septembra, možno poslednýkrát v tomto cykle sprísňovania jej menovej politiky, alebo si urobí prestávku vzhľadom na zhoršovanie výhľadu na hospodársky rast eurozóny. ECB sa dvíhaním úrokov snaží skrotiť infláciu v regióne, ktorý zaviedol euro, a dostať ju na svoju cieľovú úroveň 2 %.



Lane v utorok pre The Currency uviedol, že rýchly odhad inflácie z minulého týždňa, ktorý ukázal pokles tempa jej rastu v auguste na na 5,3 % z júlových 5,5 %, je "veľmi vítanou" správou a v súlade s júnovou predikciou banky. Ale pripomenul, že tento klesajúci trend musí pokračovať. "Spresnené údaje o inflácii budú zverejnené až v polovici mesiaca. Takže uvidíme," vyhlásil.



ECB čelí problémom, keďže jej depozitná sadzba je už na viac ako 20 ročnom maxime a rast hospodárstva je už tri štvrťroky pomalý, ale rast cien služieb je tvrdohlavo vysoký a mzdy sa stále rýchlo zvyšujú, čo poukazuje na pretrvávajúce tlaky na ceny.



Trhy vidia šancu na zvýšenie úrokov ECB 14. septembra v pomere jedna ku štyrom. Ale stále očakávajú, že do konca roka dôjde k ich zvýšeniu o 25 bázických bodov na 4 % pred znižovaním sadzieb od polovice roku 2024.



Lane vyzval na trpezlivosť a odvolal sa na júnovú prognózu banky, podľa ktorej po prudkom náraste inflácie v roku 2022 aj začiatkom roka 2023 jej tempo klesne, pričom k ďalšiemu pokroku dôjde v roku 2024 a v roku 2025 v rámci "viacročného procesu".



"Desaťpercentná inflácia nespadne na dve percentá veľmi rýchlo, ale už klesla zhruba na polovicu, pričom ďalší pokrok sa očakáva v tomto roku," poznamenal Lane. ECB podľa neho predpokladá, že cesta k zmierneniu inflácie cien energií a potravín bude hrboľatá, ale veľmi silný rast cien spred roka už túto jeseň neočakáva.



Ceny ropy a plynu zostávajú hlavným zdrojom neistoty. A zároveň sa musí zmierniť aj tlak na infláciu spôsobený zvyšovaním miezd. Nedávne údaje však oslabili obavy, že silný európsky cestovný ruch povedie k pomerne silnej inflácii cien služieb, pričom v skutočnosti došlo k ich určitému uvoľneniu, dodal.