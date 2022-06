P. Linhart chce zaviesť potravinový semafor pre školy, nemocnice a DSS

Bratislava 10. júna (TASR) - Deti, pacienti, ako aj dôchodcovia si zaslúžia jesť kvalitné potraviny. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Patrick Linhart (Sme rodina).



"V pondelok (13. 6.) preto predkladám na koaličnú radu novelu niekoľkých zákonov, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu stravovaniu detí v školách, škôlkach, pacientov v nemocniciach a v neposlednom rade aj k lepšiemu stravovaniu našich rodičov či prarodičov, nachádzajúcich sa na sklonku života v zariadeniach pre dôchodcov (DSS)," priblížil. Novely zákonov by mali podľa neho priamo nadväzovať na register potravín pre potravinový semafor.



Tí, ktorí by mali mať z noviel zákonov osoh, sú podľa neho deti, pacienti a dôchodcovia, ale aj dodávatelia slovenských kvalitných potravín.



Novely niekoľkých zákonov by podľa poslanca NR SR mali zaväzovať dodávateľov, ktorí dodávajú produkty do školských jedální, nemocníc a DSS, aby svoj produkt povinne zaregistrovali do registra potravín pre potravinový semafor. Pokiaľ tak urobia, tieto zariadenia spoločného stravovania by mohli nakupovať (potraviny) s nulovou daňou z pridanej hodnoty (DPH), a tým by zariadenia uprednostňovali overených dodávateľov s registrovanými produktmi. Pokiaľ by tak dodávatelia potravín neurobili, boli by podľa neho sankcionovaní Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.



"Od prijatia takýchto úprav zákonov očakávam vyššiu kontrolu dodávaných potravín, ktoré prúdia do zariadení, elimináciu nekvalitných potravín od pokútnych predajcov (napríklad ambulantný predaj poľského mäsa v blízkosti poľských hraníc), maximálnu kontrolu toho, čo konzumujú deti v škôlkach a školách a absolútnu kontrolu kvality stravovania pacientov a dôchodcov. Takto nielen rodičia detí, ale aj pacienti, dôchodcovia, ako aj ich príbuzní by mohli presne vedieť, v akej kvalite je ich stravovanie," vysvetlil Linhart.



Školy, škôlky, nemocnice a domovy dôchodcov by si podľa jeho slov mohli dovoliť nakúpiť viac kvalitných a lokálnych potravín. "Samozrejme, na to, aby si mohli dovoliť tieto zariadenia lepšie stravovanie, je potrebná finančná pomoc. Keďže sú rozpočty aj pri vyššej inflácii nezmenené, 10- až 20-percentná pomoc v podobe nulovej DPH na potraviny pre tieto subjekty by mohla byť riešením. Potrebný by však bol súhlas ministra financií," poznamenal poslanec.



Myšlienka zavedenia Potravinového semaforu pre deti, pacientov a dôchodcov nie je podľa poslanca NR SR novinkou. "Už pred dvoma rokmi som vyhlásil, že keď nadíde čas, hneď po zavedení potravinového semaforu pre obchody, kde nakupuje väčšina populácie, sa pustím do nápravy stravovania v školách, škôlkach, nemocniciach a v domovoch dôchodcov," doplnil Linhart.



Dodal, že všetci si zaslúžia jesť kvalitné a lokálne potraviny. "Už niekoľko rokov navštevujem tieto zariadenia spoločného stravovania a predloženými novelami niekoľkých zákonov sa budem snažiť zlepšiť stravovanie v nich," dodal Linhart.