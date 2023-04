P. Linhart: ÚVZ spúšťa viac kontrol múk v stravovacích zariadeniach

Bratislava 24. apríla (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR spúšťa viac kontrol múk v školách, škôlkach, nemocniciach, domovoch sociálnych služieb a gastrozariadeniach. Dôvodom je podozrenie na zvýšený obsah pesticídov. V pondelok o tom informoval nezaradený poslanec Národnej rady SR a člen parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Patrick Linhart na tlačovej konferencii po rokovaní so zástupcom ÚVZ.



"Podal som dva podnety okamžite po tom, ako sa prevalila kauza s ukrajinskou kontaminovanou pšenicou, išiel som ako jediný poslanec priamo do Mlynu Kolárovo, stretol som sa s majiteľom, aby sme riešili túto vec," uviedol Linhart. "Prvý podnet šiel na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu (ŠVPS) SR a druhý na Úrad verejného zdravotníctva SR," spresnil.



Na ŠVPS mal preto Linhart stretnutie s dočasne povereným ministrom pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom a s riaditeľom ŠVPS Jozefom Bírešom. "Vyhoveli podnetu zvýšenia kontrol a spustili sa okamžite testy múk a obilnín po celom Slovensku. Podnet na ÚVZ nadväzuje na ten prvý podnet," dodal. "Rozhodujúca tretia vzorka nepotvrdila zvýšené rezíduá pesticídov, čiže z Mlyna Kolárovo múka odchádza v poriadku a nekontaminovaná," uviedol na základe slov Vlčana a Bíreša.



ŠVPS ešte nedodala výsledky všetkých testov obilnín a múk, ktoré sú na slovenskom trhu. "ÚVZ sa rozhodol na základe môjho podnetu, že aj tak bude robiť náhodné zvýšené kontroly vo všetkých školských zariadeniach, nemocniciach, domovoch dôchodcov a gastrozariadeniach," povedal poslanec.



"Či už ide o dovoz múky, distribúciu, sklady, mlyny, baliarne, pekárne, predajne, ide o reťazec, ktorý kontroluje Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Čiže predtým, ako sa dostane surovina do zariadení spoločného stravovania (ZSS), prechádza viacnásobnou kontrolou," uviedla hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.



V zariadeniach spoločného stravovania kontrolujú regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) aj vysledovateľnosť suroviny, teda pôvod. "Múku z Ukrajiny sme v ZSS nezaznamenali. ZSS používajú balenú, označenú múku z obchodnej siete, respektíve skladov, ktorá rovnako prechádza kontrolou. RÚVZ vykonávajú v ZSS kontroly, iné štáty vykonávajú kontroly, cez rýchly výstražný systém nemáme informáciu o dodávke kontaminovanej múky do zariadení spoločného stravovania," dodala Račková.