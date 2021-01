P. Linhart: Za potravinový semafor hlasovalo všetkých 123 poslancov

Na archívnej snímke Patrick Linhart (Sme rodina). Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 28. januára (TASR) - Za tzv. potravinový semafor v rámci novely zákona o potravinách zahlasovalo vo štvrtok v Národnej rade (NR) SR všetkých 123 prítomných poslancov. Oznámil to na brífingu po hlasovaní NR SR poslanec hnutia Sme rodina Patrick Linhart, ktorý poslaneckú novelu zákona predložil." povedal Linhart." poznamenal Linhart.Potravinový semafor podľa neho spôsobí, že "", pretože ľudia sa budú môcť rozhodovať na základe informácií, ktoré neboli doteraz dostupné. "" oznámil poslanec.Linhart dodal, že každý spotrebiteľ si bude môcť nastaviť v (mobilnej) aplikácii či chce nakupovať potraviny bez alergénu, bez "" či výlučne potraviny slovenského pôvodu.Register potravín pre potravinový semafor bude informačným systémom, ktorý obsahuje informácie o potravine a prevádzkovateľovi. Registrácia bude dobrovoľná. Potraviny v registri majú podľa dôvodovej správy k návrhu zákona uľahčiť výber konečnému spotrebiteľovi a zjednodušiť pomoc štátu v podobe podpory a propagácie domácich a kvalitných surovín, ktoré z dlhodobého hľadiska napomôžu k zníženiu počtu obyvateľstva trpiaceho zdravotnými problémami zapríčinenými nesprávnymi stravovacími návykmi. Registrujúcim orgánom, správcom a prevádzkovateľom registra potravín má byť MPRV SR, ktoré zverejní tento register na svojom webovom sídle.Cieľom návrhu zákona je tiež doplnenie splnomocnenia na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu o podrobnostiach dobrovoľnej registrácie, kritériách a sprístupnenia údajov konečnému spotrebiteľovi.Plénum NR SR prijalo aj pozmeňujúci návrh poslanca Jaroslava Karahutu (Sme rodina) a Linharta. Ten spresňuje, že potravinový semafor je jednoduchý, všeobecne zrozumiteľný a transparentný systém registrácie potravín, ktorý zohľadňuje požiadavky spotrebiteľov. Tiež definuje, že do registra potravín sa zapisujú údaje o cieľovej skupine spotrebiteľov, stupni a spôsobe spracovania potraviny, zložení potraviny, kvalite a politike kvality, produkčnom systéme a pôvode potraviny aj o certifikačnom systéme a požiadavkách na bezpečnosť pri výrobe potraviny. Kritériá bude podrobnejšie špecifikovať vykonávací predpis MPRV SR. Zároveň sa posúva účinnosť návrhu zákona na 1. januára 2022.Linhart zároveň avizoval, že potravinový semafor by chcel neskôr rozšíriť na trhoviská, ktoré boli vyňaté, na školy, nemocnice a ďalšie zariadenia.