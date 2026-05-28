< sekcia Ekonomika
P. Magyar: Dohoda s EÚ o uvoľnení zmrazených fondov je blízko
Magyar zároveň oznámil, že čoskoro podá oficiálnu žiadosť o pristúpenie Maďarska k Európskej prokuratúre.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 28. mája (TASR) - Dohoda s Európskou úniou (EÚ) o uvoľnení zmrazených finančných prostriedkov je blízko, vyhlásil vo štvrtok maďarský premiér Péter Magyar. V mnohých bodoch už existuje zhoda, hoci v oblasti boja proti korupcii stále zostávajú otvorené otázky, uviedol Magyar vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.
Magyar zároveň oznámil, že čoskoro podá oficiálnu žiadosť o pristúpenie Maďarska k Európskej prokuratúre. Premiér, ktorý sa momentálne nachádza v Bruseli, ďalej napísal, že v piatok (29. 5.) má na programe stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. Ako dodal, jeho hlavným zámerom je uvoľnenie prostriedkov EÚ vo výške 17 miliárd eur, ktoré boli zmrazené z dôvodu obáv o dodržiavanie zásad právneho štátu počas vlády bývalého premiéra Viktora Orbána.
Magyar zároveň oznámil, že čoskoro podá oficiálnu žiadosť o pristúpenie Maďarska k Európskej prokuratúre. Premiér, ktorý sa momentálne nachádza v Bruseli, ďalej napísal, že v piatok (29. 5.) má na programe stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. Ako dodal, jeho hlavným zámerom je uvoľnenie prostriedkov EÚ vo výške 17 miliárd eur, ktoré boli zmrazené z dôvodu obáv o dodržiavanie zásad právneho štátu počas vlády bývalého premiéra Viktora Orbána.