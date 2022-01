P. Mihók: Aktivity SOPK boli aj v roku 2021 poznačené pandémiou v SR

Bratislava 10. januára (TASR) - Aktivity Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) boli aj v roku 2021 poznačené pandémiou v SR a vo svete. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii Peter Mihók, predseda SOPK, pri hodnotení činností komory v minulom roku. Rok 2022 podľa jeho slov nebude tiež jednoduchý.



"Uskutočnilo sa 14 obchodných misií do zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 143 zástupcov slovenských firiem. Z toho sa uskutočnilo 12 obchodných misií do zahraničia vo virtuálnom priestore a dve obchodné misie do zahraničia prebiehali prezenčnou formou," priblížil. V roku 2020 to podľa neho bolo 11 misií a 196 firiem.



Spresnil, že prijatých bolo vlani 11 obchodných misií zo zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 135 zástupcov slovenských firiem. "Z toho sa 3 misie zo zahraničia uskutočnili vo virtuálnom priestore, 6 misií zo zahraničia prebiehalo prezenčnou formou a 2 misie zo zahraničia sa realizovali hybridným spôsobom," podotkol. V roku 2020 to podľa jeho slov bolo 7 misií a 142 firiem.



Devätnásť slovenských firiem sa podľa predsedu SOPK vlani zúčastnilo na 7 veľtrhoch a výstavách v zahraničí v rámci komorou organizovanej účasti. V roku to podľa Mihóka bolo 32 firiem a 4 veľtrhy.



Úrad komory, regionálne komory a sekcie podľa Mihóka zabezpečili v minulom roku 131 seminárov, konferencií a kurzov, na ktorých sa zúčastnilo 1585 účastníkov, najmä zástupcov podnikateľských subjektov. V roku 2020 to bolo 90 vzdelávacích aktivít a 1038 účastníkov.



Dodal, že SOPK vlani poskytla 666 poradensko-konzultačných služieb podnikateľských subjektov, z toho 494 konzultácií nečlenom a zahraničným osobám. V roku to podľa neho bolo 556 služieb, pre 420 nečlenov.



Aj rok 2022 bude podľa Mihóka poznačený pandémiou, či už z hľadiska priamych, ale aj nepriamych dosahov. "Minimálne prvý polrok tohto roka bude poznamenaný rastom cien energií, a to pre podnikateľov aj pre obyvateľstvo," povedal Mihók.



Veľkým problémom sa vo svete podľa neho stáva logistika, keďže 80 % svetového obchodu sa realizuje lodnou dopravou. "Logistika počas pandémie ukazuje na značné problémy globalizácie," doplnil.



Pandémia namiesto toho, aby krajiny sveta spojila, tak ich podľa jeho slov ešte viac rozdelila, čoho dokladom je napríklad nárast svetových výdavkov na zbrojenie. "Je zaujímavé, že pandémia nepostihla oblasť zbrojárstva, ale reálnu ekonomiku výrazne postihla," uzavrel.