P. Mihók: Mladej generácii treba ukázať, aká je jej perspektíva v SR

Trenčín 5. marca (TASR) - Dnes nevieme povedať, čo sa bude diať približne o desať rokov na Slovensku z pohľadu štruktúry výroby v automobilovom priemysle, najmä v súvislosti s elektromobilitou. Počas valného zhromaždenia Trenčianskej regionálnej komory to pre TASR povedal predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók.



"Sme na to pripravení? Máme na to kapacity? Navyše tu veľmi intenzívne pôsobí kríza ľudských zdrojov. Celá Európa má nízku pôrodnosť, znižuje sa ľudský potenciál z pohľadu rozvoja. V rámci Európskej únie platí pravidlo silnejšieho, vyspelé krajiny sťahujú pracovnú silu z našich krajín lepšími pracovnými a finančnými podmienkami," zdôraznil Mihók.



Zabúda sa podľa neho na to, že do týchto ľudí sme investovali naše peniaze, z našich daní, vďaka ktorým vyštudovali. Prácu však odovzdávajú alebo budú odovzdávať niekde inde.



"Mladej generácii treba ukázať, aká je ich perspektíva na Slovensku. Pri žabomyších vojnách, ktoré sa tu dejú, sa toto nedeje. Mladých ľudí skôr znechucujeme. Musíme si vyjasniť, čo chceme a čo potrebujeme ako krajina. Takáto diskusia tu momentálne, bohužiaľ, absentuje. Vždy je tu priestor, aby sme tieto veci otvorili, aby sme o nich hovorili a najmä aby sme ich riešili," zdôraznil šéf komory.