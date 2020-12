P. Mihók: Polovica fondu obnovy má ísť do ekonomiky, vedy a výskumu

Bratislava 3. decembra (TASR) – Slovensko si zamenilo plán obnovy, ktorý aktuálne pripravuje vláda, s plánom reforiem. Tými pritom na Slovensku v posledných desaťročiach prešli všetky oblasti spoločnosti. Základným cieľom plánu obnovy by mal byť reštart spoločnosti, ekonomiky a ich posun do zmenených podmienok. Polovica financií z fondu obnovy by mala ísť do reštrukturalizácie ekonomického portfólia, do vedy, výskumu a vzdelávania, povedal vo štvrtok predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. Štvrtinu prostriedkov by šéf komory dal na vyriešenie starých ekonomických dlhov a poslednú štvrtinu na zdravotníctvo a rozvoj vidieka.



"Myslím si, že sme plne integrovaným štátom Európskej únie, členom OECD a proces reforiem, bez ktorých by sme v týchto významných inštitúciách nemohli byť, máme za sebou," povedal Mihók. Šéf komory zdôraznil, že vychádza z materiálu zverejneného Ministerstvom financií SR a z čiastkových informácií, ktoré sa postupne dostávajú na verejnosť. "Je výstražným mementom, že vláda do dnešného dňa nepredložila ucelený návrh plánu obnovy s využitím prostriedkov EÚ," upozornil Mihók.



Slovensku podľa šéfa SOPK chýba diskusia o reštarte ekonomiky po kríze spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Svetová ekonomika vyjde z tejto krízy menšia a limitovanejšia ako pred pandémiou. "My sa nevrátime k tomu, čo bolo pred koronou," upozornil Mihók. Slovensko vstúpi do budúceho roka v podstatne horšej situácii, ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch, nakoľko firmy už vyčerpali svoje rezervy. Podľa Mihóka sa zdá, že problémy s novým koronavírusom sú jedinou a hlavnou agendou vlády, čo podľa neho vytvára spoločenské napätie a nedôveru.



Podpredseda SOPK a generálny riaditeľ spoločnosti Siemens Vladimír Slezák upozornil aj na súčasné problémy v školstve, kde podľa neho 150.000 detí nemá prístup k výpočtovej technike a tým ani k plnohodnotnému vzdelávaniu. Podnikatelia podľa Slezáka pocítia tento výpadok vo vzdelávaní na kvalite budúcich zamestnancov. "Oni robiť niečo budú, ale otázka je, čo budú mať v hlave, aby to mohli robiť dobre," povedal Slezák.



Generálny riaditeľ Martimex – holding Július Kostolný, ktorý je ďalším podpredsedom SOPK, je napriek súčasnej situácii v ekonomike mierne optimistický. "Som presvedčený že podnikateľská obec sa zariadi, nájde spôsob, ako do toho ísť, a to aj vďaka kreativite a usilovnosti," povedal Kostolný. Za posledné desaťročia podľa neho zažili slovenskí podnikatelia podstatne väčšie krízy a zvládli ich bez väčšej pomoci zvonku.



Kostolnému sa však nepáči, že pokiaľ sa zdravotný problém pandémie rieši na špičkovej úrovni a na Slovensku funguje pandemická komisia, konzílium odborníkov či krízový štáb, ekonomické problémy nerieši nikto. Kostolný pripomenul návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) na zriadenie odbornej komisie pre ekonomiku. Jej zriadenie však paralelne oznámil aj minister financií Eduard Heger (OĽANO) a Sulík preto zasadnutie svojej komisie zrušil. Podľa Kostolného Hegerova komisia zasadla raz a "tam aj skočila". Podpredseda SOPK si myslí, že by Slovensko malo prioritne dobudovať infraštruktúru, zlepšiť manažment výskumu a vývoja a riešiť zastaraný technologický park.