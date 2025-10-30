< sekcia Ekonomika
P. Mihók: Potrebujeme technologické inovácie
Rozhodnutia, ktoré škodia ekonomike a jej aktérom, škodia podľa Mihóka celej spoločnosti.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Slovensko potrebuje technologické inovácie, vďaka ktorým dosiahne vyšší rast. Uviedol to v Bratislave Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) na 6. ročníku ekonomickej konferencie „Cirkulárna ekonomika - premárnená šanca alebo príležitosť na inovácie“. Podujatie organizuje SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie a Národným výborom Medzinárodnej obchodnej komory Slovensko.
„Potrebujeme technologické inovácie, vďaka ktorým dosiahneme vyšší rast. Potrebujeme technologické inovácie, aby sme dokázali produkovať menej odpadu alebo aspoň takého, ktorý menej zaťaží ekonomiku, spoločnosť, naše peňaženky. Túto šancu - umožniť budúcim generáciám kvalitný život na zemi, by sme nemali premárniť," priblížil.
„Áno, poslaním ekonomiky každého štátu je zabezpečovať kvalitu života občanov a spoločnosti ako celku a dosahovať medzinárodne konkurenčnú schopnosť krajiny. Ekonomika dnes nevyhnutne reaguje na vývoj v oblasti ochrany životného prostredia, na potreby šetrenia surovinovými zdrojmi a energiami a správa sa zodpovedne k udržateľnosti kvality života na Zemi,“ podčiarkol.
Rozhodnutia, ktoré škodia ekonomike a jej aktérom, škodia podľa Mihóka celej spoločnosti, lebo ekonomika je jedinou oblasťou ľudskej činnosti, ktorá vytvára materiálne a finančné zdroje, bez ktorých ostatné oblasti života spoločnosti nemôžu existovať.
„Bohužiaľ, aj v oblasti životného prostredia sme svedkami toho, že exekutíva pri tvorbe legislatívy nie vždy počúva hlas odbornej verejnosti a jej pripomienky. Pritom ide o dôležité legislatívne zmeny s významným dosahom na široké spektrum podnikateľských subjektov. Na tie, ktorých sa priamo dotýka financovanie environmentálnych opatrení a projektov, aj na tie, ktoré sa podieľajú na financovaní triedeného zberu. Po príklad nemusíme ísť ďaleko. Nesúhlas s novelou zákona o Environmentálnom fonde vyjadrila početná odborná verejnosť vrátane SOPK. Našťastie, o jeho obsahu sa bude ešte diskutovať, takže je šanca, že hlasy odborníkov budú vypočuté,“ poznamenal.
Správať sa zodpovedne k životnému prostrediu, využívať princípy obehového hospodárstva s dôrazom na opätovné využívanie odpadov a snažiť sa o zníženie energetických a surovinových nárokov - to sú podľa Mihóka náročné záväzky voči ľudstvu a tiež voči životnému prostrediu. „Túto problematiku považujeme za veľmi vážnu a dôležitú,“ dodal predseda SOPK.
Témami konferencie boli aj strategické ciele v oblasti odpadového hospodárstva, prehľad aktivít Najvyššieho kontrolného úradu SR v oblasti obehového hospodárstva, riziká zaostávania - klimatická neutralita a zelená transformácia na Slovensku, udržateľnosť z pohľadu bánk.
V druhej časti konferencie komora predstavila celoslovenskú súťaž Zelený Merkúr o cenu za dodržiavanie princípov obehového hospodárstva, vyhlásila výsledky vrátane odovzdania cien víťazom.
