P. Mihók: Situácia na trhu s energiami je neudržateľná

Trenčín 19. septembra (TASR) – Situácia na trhu s energiami je ďalej neudržateľná. Pokiaľ nedôjde k zásadnému riešeniu, firmy budú obmedzovať výrobu a rušiť prevádzky. Po stretnutí s predstaviteľmi výrobných spoločností z Trenčianskeho samosprávneho kraja to v pondelok povedal predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.



"V súčasnom období je riešením jednoznačné zastropovanie cien energií, či už ide o elektrickú energiu, alebo plyn. Je to dôležité aj z pohľadu plánovacieho obdobia spoločností na budúci rok a ďalšie roky, aby firmy vedeli, v akom pásme nákladov sa môžu pohybovať," skonštatoval Mihók.



Zdôraznil, že zastropovanie cien energií sa musí paralelne dotýkať občanov aj firiem. "Momentálne sa hovorí viac iba o občanoch, nie o firmách. Pokiaľ sa to bude robiť takouto cestou, nevyrieši sa nič. Firmy budú vyrábať drahšie a aj obyvatelia budú kupovať drahšie. A navyše sa nám sem dostane zahraničná konkurencia z krajín, ktoré buď vôbec nemajú energetické problémy, alebo ich už riešili. Eliminujú naše firmy z trhu a reštart bude ťažký, ak nie už nemožný," doplnil Mihók.



Pripomenul, že firmy požadujú od SOPK oveľa tvrdší postoj komory voči vláde a parlamentu s cieľom upozorniť, že podnikanie a ekonomika je jedinou oblasťou, ktorá prináša finančné a materiálne zdroje. Bez týchto zdrojov podľa neho nemôže fungovať školstvo, zdravotníctvo, kultúra, zahraničná politika i ďalšie oblasti života.



"Všetko závisí od toho, čo ekonomika vyprodukuje a čo z toho odvedie štátu. Budeme trvať na tom, aby si naši politickí predstavitelia definitívne uvedomili, že musia serióznejšie brať do úvahy pripomienky podnikateľskej sféry," uzavrel šéf komory.