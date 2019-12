P. Mihók: SOPK má za sebou úspešný rok 2019

Bratislava 9. decembra (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a regionálne komory v tomto roku realizovala 25 obchodných misií do zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 196 slovenských firiem. Prijatých bolo 24 obchodných misií zo zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 302 zástupcov slovenských podnikateľských subjektov. Uviedol to v pondelok na bilančnej tlačovej konferencii predseda SOPK Peter Mihók.



Viac ako 90 slovenských firiem sa zúčastnilo na 10 veľtrhoch a výstavách v zahraničí v rámci komorou organizovanej účasti. Regionálne komory zorganizovali účasť 7 firiem na 7 veľtrhoch a výstavách v tuzemsku. Úrad, regionálne komory a sekcie SOPK zabezpečili v sledovanom období 157 vzdelávacích aktivít (seminárov, konferencií a kurzov), na ktorých sa zúčastnilo 2932 účastníkov, najmä zástupcov podnikateľských subjektov.



Podľa Mihóka prevládajúcimi oblasťami v poskytovaných poradenských a konzultačných službách boli podmienky podnikania na Slovensku, napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným a jej založenie, založenie občianskeho združenia, ďalej ochrana spotrebiteľa, ochrana priemyselných práv, ochrana osobných údajov, otázky v súvislosti s partnerom verejného sektora (konečný užívateľ výhod), právo sociálneho zabezpečenia, pracovné právo a Zákonník práce a mnoho ďalších.



Riešili sa tiež zahraničnoobchodné otázky ako colné špecifiká pri brexite, pravidlá pôvodu tovaru a ich uplatňovanie v extrakomunitárnom obchode. Konzultácie v oblasti zahraničného obchodu sa týkali tiež nadväzovania obchodných kontaktov v Českej republike, v Bosne a Hercegovine, na Ukrajine, v Brazílii a na Taiwane, predpisov v USA, ale aj obchodných obmedzení. Ďalšie poradensko-konzultačné služby boli zamerané na prieskum trhu, písomné expertízy, softvér, obmedzenia v obchode, financovanie podnikateľských iniciatív a crowdfunding.



V priebehu roku 2019 SOPK operatívne zabezpečovala pripomienky a odborné stanoviská k predkladaným návrhom právnych noriem a opatreniam v podnikateľskom sektore. Za sledované obdobie boli vypracované stanoviská a pripomienky (29) hlavne z oblasti energetiky, odvodov a daní, ekonomických analýz, cestnej dopravy, výstavby a odpadového hospodárstva. Ďalej boli vypracované pripomienky k zákonu o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona o notároch a notárskej činnosti, k Vízii a stratégii rozvoja SR do roku 2030 (Agenda 2030).



Do legislatívneho procesu boli priebežne podľa potrieb postupne zapájaní zástupcovia pracovných orgánov komory, ako aj odborní pracovníci SOPK v predbežnom pripomienkovom a medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Pracoviská SOPK overili za sledované obdobie 23.240 obchodných dokladov, z toho 20.507 osvedčení o pôvode tovaru, ktoré podnikatelia potrebujú pri vývoze, 81 osvedčení o voľnom predaji v EÚ. Vystavených bolo 227 ATA karnetov, ktoré sú colným dokumentom pre dočasný vývoz. Za sledované obdobie bolo vybavených 14 reklamácií slovenských ATA karnetov, nebola vybavená žiadna reklamácia zahraničného ATA karnetu.



Na Rozhodcovský súd SOPK boli v sledovanom období podané žaloby v celkovej výške 1.060.976 eur pohľadávok, z toho žaloby s medzinárodným prvkom vo výške 522.613 eur a vnútroštátne žaloby vo výške 538.363,53 eur žalobného nároku.