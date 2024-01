P. Mihók: SR je v zložitej politickej aj ekonomickej situácii

Bratislava 25. januára (TASR) - Slovensko sa na začiatku roka 2024 nachádza v zložitej vnútropolitickej a ekonomickej situácii. Po roku 2023, kedy sa vystriedali tri vlády, pokračuje vnútropolitické koalično-opozičné napätie, ktoré odvádza pozornosť od skutočných problémov spoločnosti najmä v ekonomickej a sociálnej oblasti. Na štvrtkovej konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2024 to uviedol predseda komory Peter Mihók.



"V situácii, v ktorej sa nielen Slovensko, ale aj Európska únia nachádza, to znamená stratu energie a síl potrebných na konsolidáciu ekonomiky či realizáciu potrebných a nevyhnutných zmien v rámci európskej integrácie a medzinárodnej spolupráce," vyhlásil Mihók. Absencia slušnej a pragmatickej komunikácie naprieč politickým spektrom tak podľa neho oslabuje Slovensko a jeho ekonomiku. Spolu s nepriaznivým demografickým vývojom a pomerne silným migračným pohybom mladej a strednej generácie to považuje za jedno z hlavných rizík vývoja SR.



Predseda SOPK upozornil, že v súčasnosti je na Slovensku najmä smerom k mladej generácii pomerne silné demotivačné prostredie. V kombinácii s celoeurópskou demografickou situáciou to vedie k poklesu počtu obyvateľov Slovenska ako celku, ale najmä viacerých jeho regiónoch. "Tu je spoločná zodpovednosť celého politického spektra, mimovládnych organizácií, ako aj samotnej podnikateľskej sféry," zdôraznil Mihók.



Pokiaľ má byť krajina úspešná, všetky jej politické, ekonomické, sociálne a spoločenské súčasti musia podľa neho do seba zapadať. Ideálne riešenia síce považuje za zriedkavé, ale dosiahnuteľné sú dobré pragmatické riešenia. "Najhoršou politikou je politika ignorácie, neúcty a podceňovania tých druhých a najmä slabších či spoločensky a sociálne odkázaných. Hľadajme to, čo nás spája a nie iba to, čo nás rozdeľuje. Nie nenávisť, ale cesty napĺňania ambícií našej krajiny a národa, nie iba svojich vlastných snov," podčiarkol.



Výrazne sa podľa Mihóka mení celý svet, a to politicky, klimaticky, hodnotovo aj vzťahovo. To následne ovplyvňuje globálnu aj lokálnu ekonomiku, ako aj každodenný život spoločnosti a jednotlivca. Predpokladá, že rok 2024 bude rokom veľkých výziev, ale aj kumulácie neriešených či zle riešených problémov predchádzajúceho obdobia.



"Musíme sa vrátiť do štandardnej situácie v medzinárodnom obchode, ktorý je za ostatné obdobie vážne narušený sankciami a ďalšími politickými či ekonomickými prekážkami. Medzinárodný obchod či investície potrebujú jasné pravidlá a dlhodobú stabilitu, nenarúšanú obchodno-politickými prekážkami. Takáto politika je krátkozraká a nemá víťaza, porazení sme všetci," konštatoval predseda SOPK.