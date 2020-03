P. Mihók: Svet po koronavíruse už nebude tým svetom, akým bol pred ním

Bratislava 17. marca (TASR) - Keď sa prognózoval vývoj slovenskej ekonomiky, európskej a globálnej ekonomiky na rok 2020, nikto ani na Slovensku, ani v zahraničí nepočítal s takou maličkosťou, akou je malý neviditeľný vírus, ktorý počas niekoľkých týždňov zmenil prakticky všetko. Koronavírus je v súčasnosti určite najskloňovanejším slovom na svete. Je to preto, lebo napriek tomu, že ho nikto nevidí, jeho dôsledky sú fatálne a budú aj dlhodobé. Myslí si to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.



Ako uviedol pre TASR, dotýka sa to spoločnosti, ekonomiky a aj jednotlivcov. "Už dnes môžeme bez preháňania a emócií povedať, že svet po novom koronavíruse už nebude tým svetom, akým bol pred ním. Osobitne si musíme byť toho vedomí my v Európe, kde sa v súčasnosti epicentrum tejto nákazy nachádza. Zrazu chodíme po poloprázdnych uliciach, skončila sa zábava a aj bezobsažný život v nákupných centrách. Nastalo obdobie uvedomenia si vlastnej slabosti, ale aj vzájomnej závislosti, a možno aj nutnosti prehodnotenia hodnotových kategórií sveta, v ktorom žijeme," povedal Mihók.



V Európe bude záležať na tom, akou intenzitou sa bude nákaza uskutočňovať. Vo svete na tom, ako budú zasiahnuté ďalšie kontinenty, najmä Afrika, Latinská Amerika či indický subkontinent. Toto všetko bude závisieť od obrovskej zodpovednosti vlád, ale najmä každého z ľudí.



V ekonomike bude aj po skončení sa nákazy dlhá a pomalá recesia s dosahom najmä na sociálnu oblasť a osobnú spotrebu. Mnohí budú podľa jeho slov prehodnocovať svoje podnikateľské zámery a investície a určite nová situácia prinesie aj nové možnosti. Významnú úlohu budú zohrávať politiky vlád v oblasti verejných financií a verejných investícií, ako aj podpory podnikateľského prostredia. Toto všetko môže urýchliť proces ekonomickej rekonvalescencie a nábeh na štandardné podmienky ekonomických aktivít.



"Spoločnosť aj jednotlivec sa budú musieť zmeniť. Pokiaľ budeme túto nákazu vnímať len ako jednu z epizód vývoja ľudstva, tak prídu nákazy ďalšie a určite oveľa horšie, s oveľa drastickejšími dôsledkami. V ekonomike si musíme uvedomiť, že globalizácia má už za svojím vrcholom tak v oblasti ovládania jednotlivých ekonomických činností niekoľkými nadnárodnými spoločnosťami, ako aj v oblasti globálnych dodávateľských sietí. Toto úžasné prepojenie má totiž aj svoj negatívny efekt v tom, že vytvára aj globálne kanály na šírenie chorôb, epidémií či ekonomických problémov z kontinentu na kontinent. Podpora vytvárania menších a kompaktnejších ekonomických subjektov vytvára väčšiu ekonomickú a sociálnu stabilitu a aj lepšie predpoklady pri riešení vzniknutých problémov," zdôrazňuje predseda SOPK.