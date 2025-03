P. Mihók: V podnikateľskom prostredí na Slovensku vládne neistota

Žilina 13. marca (TASR) - V podnikateľskom prostredí na Slovensku vládne obrovská neistota prameniaca z meniacej sa domácej legislatívy, ale aj z aktuálnej medzinárodnej politickej situácie. Po štvrtkovom zhromaždení delegátov Žilinskej regionálnej komory (ŽRK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) to povedal predseda SOPK Peter Mihók.



Medzi delegátmi zhromaždenia rezonovala otázka tohtoročných konsolidačných vládnych opatrení. "Bohužiaľ, vláda zvolila veľmi zlú taktiku, keď nekomunikovala konsolidáciu s hlavnými ekonomickými hráčmi. Vieme, že už pri samotnom schvaľovaní v parlamente sa operatívne menili veci, ktoré boli vo vládnom návrhu, ale čo vychádza ako absolútne najväčšie negatívum, je transakčná daň," poznamenal Mihók.



Predseda SOPK si myslí, že transakčná daň v slovenských podmienkach nie je domyslená. "Môže dôjsť k veľmi negatívnemu prekvapeniu, keď na základe transakčnej dane sa zvrátia mnohé očakávané výsledky, ktoré aj v tomto konsolidačnom balíčku opatrení sú. Vláda už pripravuje konsolidačné opatrenia aj pre budúci rok a my sme v úzkom kontakte s ministrom financií, kde ho žiadame, aby sa pripravované opatrenia priebežne konzultovali," uviedol Mihók.



Očakáva, že druhý konsolidačný balíček bude vo svojej podstate ešte drastickejší, ako je ten terajší. "Navyše, my do neho budeme vstupovať ešte v horšej situácii, ako sme vstupovali do tohto balíčka. Dúfame, že si to vláda uvedomuje, lebo ak nie, potom s celým ozdravným plánom stojí na veľmi tenkom ľade," zdôraznil Mihók.



Podľa predsedu ŽRK SOPK Pavla Viteka zhodnotili delegáti zhromaždenia vlaňajšok ako rok, v ktorom nastal postupný priemyselný útlm. "Je spôsobený jednak vojnovým konfliktom na Ukrajine, ale aj nedobrou situáciou v Nemecku, ktoré sa za posledné desaťročia stalo nielen pre náš región, ale pre celé Slovensko hlavným ekonomickým partnerom. K tomu treba prirátať neustále zvyšovanie daní, odvodov, zavádzanie nových poplatkov a foriem daní, a tak bolo konštatované, že tieto skutočnosti v sumáre zhoršujú konkurencieschopnosť nášho priemyslu," dodal Vitek.