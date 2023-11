P. Ondek: PVV v oblasti vzdelávania obsahuje mnoho dôležitých záväzkov

Bratislava 17. novembra (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) v oblasti vzdelávania obsahuje mnoho dôležitých záväzkov. Ich realizácia by mohla byť v prospech slovenského školstva a jeho zamestnancov. TASR o tom informoval predseda Odborového zväzu školstva Pavel Ondek.



"Ako už zo skúseností vieme, všetky pekné plány môžu napokon stroskotať na nedostatočnej podpore pri presadzovaní ich finančného zabezpečenia. Preto bude dôležité, akú podporu získa minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v rámci novej vlády, ale aj celej koalície," skonštatoval Ondek.



PVV obsahuje viacero relevantných a nevyhnutných opatrení, ktoré odborový zväz dlhodobo požaduje. Je nimi najmä zlepšenie metodickej a administratívnej podpory štátu pre pedagógov, odborných zamestnancov a riaditeľov. Pozitívom je dôraz na zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania. Udiať by sa malo posilňovaním spoločenského statusu učiteľov v spoločnosti či financovaním ich celoživotného vzdelávania, povedal Ondek.



Najvýznamnejším záväzkom vlády je podľa zväzu predovšetkým zabezpečenie každoročného rastu miezd pedagógov a odborných zamestnancov a zlepšenie odmeňovania nepedagogických pracovníkov škôl. "V tomto smere od vlády očakávame konkrétne čísla a záväzky, ktoré by lepšie naznačovali, ako veľmi je táto oblasť pre vládu prioritou," podotkol Ondek.



Odborový zväz školstva je pripravený diskutovať o tom, ako chce vláda riešiť problém s nedostatkom učiteľov v jednotlivých regiónoch, prípadne v špecializáciách. Sú proti zavedeniu regionálnej mzdy. Navrhujú riešiť to samostatným príspevkom na bývanie, budovaním učiteľských bytov alebo výhodnými stabilizačnými pôžičkami z Fondu na podporu vzdelávania.



Za ďalší významný záväzok v PVV považuje zväz zavedenie normatívneho financovania materských škôl. V súvislosti s vysokými školami pozitívne hodnotí plán vlády zvyšovania ich atraktívnosti prostredníctvom zlepšenia učebnej a ubytovacej infraštruktúry. Taktiež oceňuje záväzok na zlepšenie postavenia doktorandov a podmienok pre mladých výskumníkov.



V oblasti vedy a výskumu vláda sľubuje nadrezortnú koordináciu a zvyšovanie verejných investícií do výskumu, vývoja, inovácií a talentu, ktoré sú podľa nej najefektívnejším spôsobom, ako zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života na Slovensku. "S tým sa dá len súhlasiť a veriť, že sa nájde dostatočná politická podpora a schopnosti na realizáciu týchto záväzkov," poznamenal Ondek.



Medzi ďalšie dôležité záväzky vlády, ktoré sú pre zväz dôležité a ktoré bude sledovať, patrí rast financovania vysokých škôl, výskumu a vývoja, udržateľné financovanie podporných opatrení v rámci inklúzie, komplexná digitálna transformácia vzdelávacieho prostredia, vytváranie bezpečného a zdravého prostredia v školách či zefektívnenie čerpania eurofondov a prostriedkov z plánu obnovy.