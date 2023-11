P. Ormandy: Deti v centrách pre rodiny musia mať najlepšie podmienky

Bratislava 6. novembra (TASR) - Na deti umiestnené v centrách pre deti a rodiny sa nesmie zabudnúť. Musia mať vytvorené čo najlepšie podmienky, aby dokázali prekonať bolestivé momenty z minulosti a mali šancu napredovať a rozvíjať svoj talent. Povedal to Peter Ormandy, ktorého oficiálne uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) do funkcie nového generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



"Veľmi si vážim prejavenú dôveru a príležitosť viesť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spoločne s úradmi na celom Slovensku. Mojím primárnym cieľom bude napĺňať a rozvíjať poslanie tejto inštitúcie, pomáhať občanom Slovenskej republiky, či už sa ocitli v ťažkej životnej situácii, alebo sa chcú uplatniť na trhu práce či zvyšovať svoju kvalifikáciu," uviedol Ormandy.



Podľa Tomáša majú s Ormandym viacero spoločných cieľov. Z krátkodobého hľadiska je to pomoc ľuďom na východnom Slovensku, ktorí pociťujú následky zemetrasenia. Pokiaľ ide o dlhodobé ciele, je to znižovanie počtu dlhodobo nezamestnaných, aby sa dokázali zaradiť na pracovný trh a našli svoje uplatnenie.



Ormandyho vymenovala do funkcie vo štvrtok (2. 11.) vláda. Kabinet z postu zároveň odvolal doterajšieho generálneho riaditeľa ústredia Karola Zimmera. Ormandy od novembra 2017 do júna 2020 pôsobil ako riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ súkromného centra poradenstva a prevencie.