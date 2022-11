P. Pčolinský: Víťazom dohody medzi vládou a LOZ sú pacienti

Bratislava 27. novembra (TASR) – Víťazom sobotnej (26. 11.) dohody medzi vládou a Lekárskym odborovým združením (LOZ) sú pacienti. Uviedol to v diskusnej relácii TV Markíza Na Telo podpredseda Národnej rady SR Peter Pčolinský (Sme rodina) s tým, že nebude obmedzená zdravotná starostlivosť. Predseda strany Smer-SD Robert Fico rešpektuje uzatvorenú dohodu.



Pčolinský poukázal na to, že boli splnené požiadavky lekárov, ale aj tí museli v niečom ustúpiť. "Kompromis urobili lekári aj vláda," zhodnotil. Podľa Fica je správne, že Národná rada SR v tomto smere vytvárala tlak a zohrala dôležitú úlohu. Pčolinský dodal, že bez pričinenia ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) by k dohode nedošlo.



Diskutujúci sa vyjadrili aj k téme energií. Pčolinský uviedol, že na tejto schôdzi má byť v parlamente predložená legislatíva, ktorá sa bude zaoberať danou problematikou. "Robí sa všetko preto, aby nárast bol čo najmenší," uviedol Pčolinský. Predpokladá, že ľudia sa do budúcej nedele (4. 12.) dozvedia, o koľko zaplatia za energie viac. Fico povedal, že "ľuďom netreba ťahať medové motúzy popod nos". Podľa jeho slov, ak budú v parlamente predložené rozumné zákony, podporia ich.



Podľa Fica návrh rozpočtu spôsobuje historické zadlženie Slovenska. "V tejto podobe rozpočet nemôžeme podporiť," uviedol líder Smeru-SD. Pčolinský netuší, či sa v parlamente nájde dostatok hlasov na schválenie štátneho rozpočtu na rok 2023. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba má podľa jeho slov k návrhu rozpočtu podmienky, ďalej sa k prípadnej Tarabovej podpore v prospech štátneho rozpočtu nevyjadril.



Podpredseda parlamentu na záver dodal, že zahlasuje za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Má výrady voči tomu, ako je zabezpečená ochrana hraníc s Maďarskom. Fico verí, že Mikulec 1. decembra "padne".