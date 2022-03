P. Pellegrini: Ak vláda neurobí nič, ľudia budú chudobnieť

Bratislava 17. marca (TASR) – Ak vláda neurobí nič, ľudia budú chudobnieť extrémnym spôsobom. Uviedol to predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii. Pokračoval, že život na Slovensku sa vojnovým konfliktom na Ukrajine nezastavil, ale občania budú čeliť veľkému zdražovaniu aj možnému nedostatku niektorých tovarov a služieb, a hlavne budú chudobnieť. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR reagovalo, že na Slovensku je dostatok potravín a zásobovanie obchodov je plynulé. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) vyhlásil, že rezort momentálne rieši finančné dôsledky zvyšovania cien energií na výšku cien potravín.



Pellegrini sa pýta, "čo ide robiť minister pôdohospodárstva, aby slovenskí poľnohospodári netrpeli tým, že do výšok vyleteli ceny za hnojivá? Vie, aké zásoby majú naše mlyny, ktoré pripravujú produkty pre spracovateľov a našich pekárov? Nie je dôležité rozmýšľať o tom, aby štát cez štátne hmotné rezervy začal postupne vykupovať produkciu aj prvovýrobcov mäsa a iných produktov? Aby garantoval, že potom z týchto skladov ich v prípade nedostatku bude môcť vyskladňovať pre obyvateľov Slovenskej republiky?" Kritizoval, že z vlády nedostal odpovede na tieto otázky. Priniesť chce riešenia v podobe balíkov zákonov, o ktorých by sa malo rokovať.



MPRV SR reagovalo, že je v permanentnom kontakte so všetkými zástupcami potravinárov a obchodníkov. "Nerozumiem tejto aktivite. Aj keby som sa na ňu pozrel cez prizmu politiky, je nechutné a nezmyselné v takto zložitej dobe šíriť poplašné správy," reagoval Vlčan. Pokračoval, že spoločne s kolegami z ministerstva, potravinármi, farmármi a ich zástupcami cez potravinárske združenia a zväzy hľadajú riešenia, aby občanov nepostihlo zvyšovanie cien potravín.



Rezort dodal, že eurodotácie sa im nevyplácajú v dôsledku korupčných škandálov z kauzy Dobytkár už takmer rok. Nové výzvy na predkladanie žiadostí boli tiež vypísané neskôr, ako sa pôvodne plánovalo, čo súviselo s odobratím trvalej akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).



"V súčasnej situácii musíme v racionálnej komunikácii všetkých zúčastnených hľadať spôsob, ako pomôcť agrorezortu, ktorý je ťažko skúšaný posledných 30 rokov. V dôsledku toho sme na chvoste potravinovej produkcie v rámci krajín EÚ a sme odkázaní na dovoz potravín. EÚ je plne funkčná a nám hlad nehrozí. Momentálne riešime finančné dôsledky všetkých škandálov a zvyšovania cien energií na výšku cien našich potravín. Toto je dnes skutočná téma," doplnil Vlčan.



Pellegrini sa vyjadril aj k takzvanému lex Ukrajina. Jeho poslanci nemajú problém tieto zmeny podporiť. Podotkol však, že parlament by mal prijať konečne aj nejaký "lex Slovensko" na pomoc ľuďom na Slovensku. Občania majú podľa neho pocit, že vláda zatiaľ pre nich nič neurobila, napríklad pri vlne zdražovania.