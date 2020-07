Pellegrini: Ani osem kilečiek nezachráni SR pred ekonomickou krízou

Bratislava 9. júla (TASR) – Návrh zákona na pomoc podnikateľom, tzv. podnikateľské kilečko, ktoré vo štvrtok schválila Národná rada (NR) SR, obsahuje len kozmetické opatrenia. Ani osem "kilečiek" tak nebude stačiť, aby Slovensko dokázalo čeliť prichádzajúcej ekonomickej kríze. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol podpredseda parlamentu Peter Pellegrini.



Avizované "kilečko dva", ktoré má prísť na jeseň, podľa neho nebude stačiť. "Ani osem kilečiek z vašej dielne nás neuchráni pred blížiacou sa ťažkou ekonomickou a hospodárskou krízou, ktorá je už predo dvermi," apeloval na ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS).







Schválené opatrenia podľa neho liečia ťažkú zlomeninu leukoplastom. "Neuškodia, ale naša ekonomika si vyžaduje zásadnejšie ekonomické opatrenia," zdôraznil.



Koalícia sa podľa Pellegriniho vysmiala ľuďom priamo do očí štvrtkovým hlasovaním v parlamente. Kritizoval, že nepodporili návrh poslancov okolo Pellegriniho, ktorí navrhovali, aby NR SR začala rokovať s bankami o znížení poplatkov. Vyzval ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO), aby obnovil rokovanie so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA) a vyrokoval klauzulu, ktorá bude nútiť banky, aby urobili niečo pre svojich klientov.