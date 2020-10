P. Pellegrini: Avizované opatrenia sú ako deravé koleso pre topiaceho

Bratislava 15. októbra (TASR) – Avizované opatrenia, ktoré vláda predstavila aj pre cestovný ruch, sú ako deravé koleso pre topiaceho sa. Je to nedostatočná a slabá pomoc. Uviedol to vo štvrtok nezaradený poslanec a predseda Hlasu – sociálna demokracia Peter Pellegrini na tlačovej konferencii za prítomnosti niekoľkých zástupcov hotelov, reštaurácií či kúpeľov.



Pellegrini zdôraznil, že prijaté opatrenia nie sú len o tom, že občania nemôžu ísť do reštaurácií či do wellnessu, ale najmä o ľuďoch na druhej strane. "To nie je o nás, že nemôžeme ísť dnes na večeru. To je o týchto ľuďoch, ktorí nevedia, či dostanú ešte budúci mesiac výplatu," upozornil. Podotkol, že napríklad v Rakúsku už dávno oznámili, ako bude vyzerať zimná sezóna, pričom na Slovensku sa hotelieri či prevádzkovatelia reštaurácií alebo barov dozvedeli až v stredu (14. 10.) večer, ako detailne vyzerá rozhodnutie štátu a netušia, ako dlho bude tento stav trvať. "Včerajšou poslednou večerou v našich hoteloch, reštauráciách či baroch sa začala klinická smrť cestovného ruchu," upozornil nezaradený poslanec pôsobiaci v strane Hlas-SD Richard Raši.



Pellegrini víta, že vláda v stredu (14. 10.) predstavila nejaké opatrenia. "Žiaľ, dnes musíme skonštatovať, že tie opatrenia, tak ako boli včera predstavené, hodnotia tí, ktorých sa tieto opatrenia týkajú, asi takto, je to asi ako keď topiacemu hodíte deravé plávacie koleso, ktoré má zabezpečiť aspoň to, že dotyčný sa neutopí za minútu, ale za päť minút," skonštatoval Pellegrini. Pomoc v rozsahu 4 % až 10 % z obratu a existujúce schémy pomoci nie sú podľa neho dostatočnou náplasťou pre tento segment.



Kriticky sa postavil aj voči ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS). "Nestačí sa len hádať s pánom premiérom a odkazovať si niečo. Z toho sa títo ľudia nijakým spôsobom nenajedia a nemajú žiaden pocit istoty," vyhlásil Pellegrini, ktorý zároveň vyzval Sulíka, aby sa začal zaoberať záchranou slovenskej ekonomiky a nechal bokom hádky s premiérom Igorom Matovičom (OĽANO).



V súvislosti s parlamentným bufetom uviedol, že to nie je dobrý signál voči občanom. "Je to výsmech priamo do očí ostatných ľudí. Je to hanba, že si parlament myslí, že ten bufet je úplne inak odolný voči COVID-u ako hociktorá reštaurácia v centre Bratislavy alebo aj na východe Slovenska," poznamenal Pellegrini. Podotkol, že poslanci sú takí istí ľudia ako každý pracujúci a aj oni musia zniesť určitý diskomfort. "Keď už, tak maximálne to malo fungovať ako výdaj," odkázal na adresu parlamentného bufetu. Skonštatoval, že na grémiu, kde sa o tom hovorilo, nebol.