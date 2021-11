P. Pellegrini: Energie má mať v rukách štát, nie cudzie vlády

Bratislava 2. novembra (TASR) - Energetika na Slovensku má byť v rukách a pod kontrolou Slovenskej republiky, nie Maďarskej, ktorá sa o to usiluje. V utorok to vyhlásil bývalý premiér a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini, ktorý tak reagoval na informácie o záujme maďarskej štátnej spoločnosti MVM odkúpiť podiel v distribučnej spoločnosti Stredoslovenská energetika (SSE). Informoval o tom Martin Dorčák z tlačového oddelenia strany.



„Vyzývam vládu, aby odkúpila podiel súkromného vlastníka v Stredoslovenskej energetike späť do rúk štátu a napravila tak jeden z ekonomických zločinov Dzurindovej vlády,“ uviedol Pellegrini. Vláda má v súčasnosti príležitosť, ktorú podľa šéfa Hlasu-SD pred rokom vo Východoslovenskej energetike v rovnakej situácii „trestuhodne premrhala“. „Môže totiž napraviť privatizačné zbojstvo Dzurindových vlád a odkúpiť od súkromných vlastníkov ich podiel v Stredoslovenskej energetike späť do rúk štátu,“ zdôraznil Pellegrini.



O plánoch skupiny EPH Daniela Křetínskeho a Patrika Tkáča na predaj svojho podielu v SSE informoval v utorok Denník N. Záujem o odkúpenie minoritného 49-percentného podielu v spoločnosti, avšak s manažérskou kontrolou, majú záujem okrem maďarskej spoločnosti aj nemecký E.ON a český ČEZ. V obchode približne za miliardu eur dal však finančne najvyššiu ponuku práve MVM.



Rezort hospodárstva situáciu zatiaľ iba sleduje. „Ministerstvo hospodárstva (MH) SR má vedomosť o tom, že sa začal proces smerujúci k zmýšľanému prevodu podielu strategického investora v spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding," uviedol tlačový odbor rezortu. Súčasťou skupiny SSE je však aj majetok, ktorý patrí ku kritickej infraštruktúre. Práve pre podobné prípady bol vlani zmenený zákon tak, aby boli podľa rezortu pri prípadnom predaji kritickej infraštruktúry dostatočne ochránené záujmy Slovenska. „Žiadosti o prevod kritickej infraštruktúry sa v konečnom dôsledku predkladajú vláde,“ dodalo MH.