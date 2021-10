P. Pellegrini: Majetkové pomery R. Sulíka by mal preveriť výbor

Bratislava 27. októbra (TASR) – Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií by mal preveriť majetkové pomery Richarda Sulíka (SaS) a transakciu súvisiacu s rančom v Austrálii. Podnet na výbor plánujú podať nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD. Oznámil to v stredu na brífingu poslanec a líder strany Peter Pellegrini.



"Keď som to mohol absolvovať ja, myslím si, že nebude mať žiaden problém takéto majetkové 'vyzlečenie sa' absolvovať ani Richard Sulík," poznamenal Pellegrini v súvislosti s tým, že aj on bol na výbore vysvetľovať kúpu bytu. Ľudia by podľa neho mali vedieť, za koľko Sulík ranč kúpil, s kým ho vlastní a akými prostriedkami ho financoval.



Sulík si podľa neho nezaslúži dôveru občanov a mal by zo stoličky odísť. Priblížil, že nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD pripoja svoje podpisy aj k návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi práce Milanovi Krajniakovi (Sme rodina).