P. Pellegrini: Minister financií pripravuje balík opatrení

Bratislava 15. marca (TASR) - Dosluhujúci minister financií pripravuje balík ekonomických opatrení, ktorý bude pripravený pre budúcu vládu. Aktuálna situácia s pandémiou nového koronavírusu bude mať totiž aj zásadný dopad na slovenskú ekonomiku. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



“Musíme novej vláde pripraviť nejaké návrhy. Ona to už bude musieť nejakým spôsobom riešiť, ale sme zodpovední. Musíme už dnes spolu s organizáciami rozprávať o tom, akým spôsobom budeme sanovať tieto škody,” povedal.



V súvislosti so zásobami potravín na Slovensku vyhlásil, že ich je určite dosť. Na pondelkový krízový štáb sú pozvaní aj predstavitelia veľkých obchodných reťazcov. Informovať majú o zásobách tovaru. “Možno budeme musieť urobiť brífing v niektorom z distribučných veľkoskladov, aby ľudia videli plné sklady potravín,” avizoval Pellegrini.



Takisto vláda plánuje komunikovať s cestovnými kanceláriami a poisťovňami o slovenských turistoch, ktorí uviazli v zahraničí. Pripraviť by mala plán evakuácie týchto ľudí domov. ”Budeme musieť zvážiť, či s povolením krajín, cez ktoré budeme môcť prejsť, budeme môcť napríklad vypraviť flotilu prázdnych autobusov po našich turistov a doviezť ich domov,” doplnil premiér.