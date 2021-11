Pellegrini: Navrhujeme znížiť DPH pre gastro, tretia vlna bude náročná

Bratislava 3. novembra (TASR) – Počet "čiernych" okresov na Slovensku sa zvyšuje. Život ľudí bude výraznejšie obmedzený, mnohé prevádzky nebudú môcť poskytovať svoje služby a obávajú sa, či tretiu vlnu zvládnu. Nezaradení poslanci pôsobiaci v strane Hlas-SD preto opäť navrhnú znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) pre gastrosektor. Líder strany Peter Pellegrini to vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR.



Pellegrini priblížil, že navrhnú zníženie DPH pre gastropriemysel od 1. marca 2022 až do konca roka na 5 % a následne od roka 2023 by sa mala vrátiť sadzba dane na 10 %, aby bola zrovnoprávnená so sadzbami, ktoré sa používajú v hoteloch pri ubytovacích službách. "Tých 5 % má byť spôsobom, ako ešte výraznejšie pomôcť gastropriemyslu spamätať sa z druhej a pravdepodobne aj náročnej tretej vlny pandémie z ekonomického pohľadu," dodal.



Poznamenal, že nebude protestovať, ak si tento návrh osvojí vládna koalícia. "Ak toto neurobíme pre slovenský gastropriemysel, bude to obrovský problém a dostaneme do smútku naozaj veľké množstvo slovenských podnikateľov, ktorí tieto obmedzenia nebudú vedieť prežiť," varoval Pellegrini, podľa ktorého bola pomoc v prvej aj druhej vlne pandémie nedostatočná.



Zároveň vyzval ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ministra financií Igora Matoviča a premiéra Eduarda Hegera (obaja OĽANO), aby okamžite predložili návrh odškodňovacieho zákona pre podniky, ktoré nemôžu poskytovať svoje služby. "Tu už ide o existenčné problémy a prežitie týchto ľudí, ktorí už nemajú ani na energie a iné služby spojené s chodom svojich prevádzok, a preto okamžitý zákon o odškodňovaní a jeho urýchlené prijatie je kľúčové," zdôraznil.



Podľa neho treba zvážiť aj to, či sú pravidlá COVID automatu logické a či naozaj zabraňujú šíreniu choroby COVID-19 alebo sú len technickým riešením a život ľudí viac komplikujú. Súčasne sa pýtal ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), prečo rezort zdravotníctva každý deň neinformuje, v akom veku sú ventilovaní pacienti, koľkí z nich sú očkovaní a neočkovaní a tiež koľko zo zomretých ľudí bolo očkovaných a koľko neočkovaných.