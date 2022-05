P. Pellegrini: Nedáme vláde bianko šek na každú sociálnu aktivitu

Bratislava 10. mája (TASR) – Mimoparlamentná strana Hlas-SD odmieta dávať vládnej koalícii "bianko šek" na každú sociálnu aktivitu bez ohľadu na jej kvalitu. Ohlásenú pomoc pri zdražovaní podporí len v prípade, ak koalícia pomôže aj dôchodcom a zamestnancom, ako to navrhovali nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol líder strany Peter Pellegrini.



"Seniori a zamestnanci s nižším príjmom bez nezaopatrených detí predstavujú 2,7 milióna obyvateľov Slovenska. Je nemysliteľné, aby vláda ignorovala potreby viac než polovice svojich občanov. Ak súčasťou vládneho plánu nebude aj pomoc dôchodcom a pracujúcim, Hlas ho v parlamente nepodporí," vyhlásil Pellegrini. Oznámená pomoc zo strany vlády je podľa neho nedostatočná a nepripravená.



Zdôraznil, že verejnosť stále nevidela finálnu podobu koaličných opatrení a nie sú známe ani základné parametre, z čoho sa zaplatia. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) podľa Pellegriniho na jednej strane avizuje vyššie dane pre 100 najziskovejších firiem, ale na druhej strane "ubezpečuje banky", že ich sa to nedotkne. "Máme vážne obavy, že vláda chce obrovskú časť svojej pomoci prehodiť na plecia samospráv, s čím Hlas v žiadnom prípade nebude súhlasiť," dodal Pellegrini.