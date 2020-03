Pellegrini: Ochranné rúška proti koronavírusu by mala vyrábať Zornica

Bratislava 9. marca (TASR) - Rúška chrániace dýchacie cesty proti novému koronavírusu by mala vyrábať v SR Zornica v Bánovciach nad Bebravou. Oznámil to v pondelok na brífingu po stretnutí s predstaviteľmi veľkých priemyselných podnikov premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



"Konštatovali sme, že v Európe pretrváva akútny nedostatok ochranných prostriedkov. Som veľmi rád, že sa nám ozval slovenský výrobca. Z Bánoviec nad Bebravou prišla správa, že vo fabrike Zornica, ktorá vyrába košele, okamžite prechádzajú na nový výrobný program a po veľmi rýchlej certifikácii sú na slovenský trh schopní dodávať až do 20.000 kusov ochranných rúšok denne," spresnil.



Podľa Pellegriniho je to "dobrá správa, ktorú veľmi pozitívne vnímajú aj najväčší zamestnávatelia, pretože pravdepodobne tak oni, ako aj Správa štátnych hmotných rezerv SR, veľmi radi siahnu po tomto výrobku". "Určite očakávame ešte nejakú regulovanú a rozumnú cenu. Nebudeme tak v rukách nejakých priekupníkov alebo tých, ktorí chcú na vzniknutej situácii zarobiť," dodal predseda vlády SR.