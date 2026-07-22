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P. Pellegrini odcestuje do Číny, rokovať bude aj so Si Ťin-pchingom
Pôjde o piatu návštevu slovenského prezidenta v Číne od vzniku SR a prvú po 16 rokoch.
Autor TASR
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Bratislava 22. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľu (26. 7.) odcestuje na štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Návšteva sa uskutoční na pozvanie čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Hlavy štátov budú v rámci stretnutia preberať vzťahy medzi krajinami, hospodársku spoluprácu a aktuálne medzinárodné témy. Pellegrini sa počas návštevy stretne aj s premiérom Čínskej ľudovej republiky Li Čchiangom a predsedom Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čao Le-ťim. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
„Rokovania o možnostiach ekonomickej spolupráce budú klásť dôraz najmä na podporu investícií s vysokou pridanou hodnotou a vytváranie nových príležitostí pre slovenské podniky. Cieľom návštevy je tiež potvrdiť existujúce oblasti partnerstva a otvoriť priestor pre jeho rozšírenie v oblasti vedy a výskumu, dopravy, logistiky, priemyslu, poľnohospodárstva či cestovného ruchu. Súčasťou rokovaní budú aj aktuálne medzinárodné otázky vrátane hľadania mierových riešení konfliktov v súlade s medzinárodným právom,“ priblížili.
Návšteva bude trvať tri dni. Pôjde o piatu návštevu slovenského prezidenta v Číne od vzniku SR a prvú po 16 rokoch. „Návšteva nadväzuje na pozitívnu dynamiku vzájomných vzťahov po oficiálnej návšteve predsedu vlády SR v Číne v roku 2024, počas ktorej bolo medzi SR a Čínou podpísané strategické partnerstvo. Uskutočňuje sa v období intenzívneho rozvoja hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami a potvrdzuje záujem Slovenska o konštruktívny a pragmatický dialóg s Čínou,“ dodali z KP SR.
„Rokovania o možnostiach ekonomickej spolupráce budú klásť dôraz najmä na podporu investícií s vysokou pridanou hodnotou a vytváranie nových príležitostí pre slovenské podniky. Cieľom návštevy je tiež potvrdiť existujúce oblasti partnerstva a otvoriť priestor pre jeho rozšírenie v oblasti vedy a výskumu, dopravy, logistiky, priemyslu, poľnohospodárstva či cestovného ruchu. Súčasťou rokovaní budú aj aktuálne medzinárodné otázky vrátane hľadania mierových riešení konfliktov v súlade s medzinárodným právom,“ priblížili.
Návšteva bude trvať tri dni. Pôjde o piatu návštevu slovenského prezidenta v Číne od vzniku SR a prvú po 16 rokoch. „Návšteva nadväzuje na pozitívnu dynamiku vzájomných vzťahov po oficiálnej návšteve predsedu vlády SR v Číne v roku 2024, počas ktorej bolo medzi SR a Čínou podpísané strategické partnerstvo. Uskutočňuje sa v období intenzívneho rozvoja hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami a potvrdzuje záujem Slovenska o konštruktívny a pragmatický dialóg s Čínou,“ dodali z KP SR.