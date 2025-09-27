< sekcia Ekonomika
P. Pellegrini riešil s prezidentom USA otázku odberu ruskej ropy
Pre Slovensko nie je technologicky ani kapacitne vôbec jednoduché prestať odoberať ruskú ropu. Skonštatoval to prezident SR Peter Pellegrini na minulotýždňovom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Reagoval tak na upozornenie šéfa Bieleho domu, že by mala SR riešiť otázku odberu ruskej ropy.
Bratislava 27. septembra (TASR) - Pre Slovensko nie je technologicky ani kapacitne vôbec jednoduché prestať odoberať ruskú ropu. Skonštatoval to prezident SR Peter Pellegrini na minulotýždňovom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Reagoval tak na upozornenie šéfa Bieleho domu, že by mala SR riešiť otázku odberu ruskej ropy. TASR o tom informoval komunikačný odor Kancelárie prezidenta SR.
Slovensko má podľa neho snahu diverzifikovať tieto zdroje, nedá sa to však technicky ani logisticky urobiť zo dňa na deň a bez pomoci. Nepovažuje ani za prezieravé a taktické, ak by Slovensko prešlo zo závislosti od jedného dodávateľa k závislosti od druhého. „Ak už raz má dôjsť v budúcich rokoch k niečomu, tak sa to volá diverzifikácia, to znamená, že Slovensko musí mať tri, štyri, päť rôznych zdrojov na dodávku plynu a energií, a nie byť zase závislé od Ruska, ale potom od Spojených štátov,“ zdôraznil Pellegrini.
Prezident zhodnotil rozhovor s Trumpom ako pozitívny, bez agresívneho či negatívneho náboja. Šéf Bieleho domu si podľa neho vypočul jeho argumenty o komplikovanom procese. „Mal úsmev na tvári, ale teda mi priamo povedal, že robte s tým niečo,“ poznamenal Pellegrini.
