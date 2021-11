Pellegrini: Seniorom treba pomôcť bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní

Bratislava 29. novembra (TASR) - Seniorom treba pomôcť bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní. Pomoc potrebujú všeobecne v rámci zvládnutia ťažkých ekonomických situácií, ktoré budú zažívať. Uviedol to nezaradený poslanec a líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini v reakcii na piatkový (26. 11.) návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).



Pokračoval, že Hlas-SD sčasti chápe motiváciu vlády a že je potrebné seniorov určite motivovať, aby sa očkovali. "Zdá sa nám, že tak, ako to je prichystané, to bude nesmierne komplikované a sčasti aj nefunkčné," konštatoval Pellegrini s tým, že súčasná vláda nie je podľa neho schopná vyvinúť e-karanténu alebo iné podobné aplikácie.



Ďalej sa obáva, že mnohí seniori nebudú schopní adaptovať sa na nové digitálne prostredie. "Odmietam názor, že keď to nebudú vedieť, tak nech to dajú svojim deťom. Toto má byť pomoc seniorom," povedal Pellegrini. Seniori podľa neho budú potrebovať pomoc pri zvýšených cenách energií a potravín viac, ako využitie poukazu na pobyt v penzióne či wellnesscentre.



Pellegrini preto navrhuje vládnej koalícií, aby zvážila, či zajtra do Národnej rady (NR) SR nepredloží kombináciu podpory slovenských seniorov. "Túto sumu by bolo vhodné rozdeliť nasledovne - 200 eur poslať priamo každému seniorovi, ktorý poberá starobný dôchodok, ako zvýšenie jednomesačného starobného dôchodku bez ohľadu na to, či je alebo nie je zaočkovaný, pretože týchto 200 eur mu má pomôcť, ako - tak vykryť zvýšené ceny za energie a rastúce ceny potravín," dodal Pellegrini. Zvyšných 300 eur by podľa neho zostalo motiváciou pre tých, ktorí sa dajú zaočkovať.