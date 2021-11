P. Pellegrini: Sprísnené opatrenia musí sprevádzať aj ekonomická pomoc

Bratislava 23. novembra (TASR) – Slovensko očakáva v najbližších dňoch sprísnenie opatrení, čo bude mať dosah na občanov aj na podnikateľský sektor. Bez prijatia ekonomickej pomoci však budeme svedkami nervozity a ďalšej beznádeje ľudí. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR nezaradený poslanec a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.



Priblížil, že chceli, aby parlament prijal uznesenie, ktorým by požiadal vládu, aby v stredu (24. 11.) predložila v skrátenom legislatívnom konaní univerzálny odškodňovací zákon. Tiež chceli, aby minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) predložil na vláde uznesenie, ktorým aktivuje pandemickú OČR, a aby vláda zároveň v stredu, ak bude rozhodovať o sprísnení opatrení, predstavila aj objem finančných prostriedkov ďalšej pomoci ťažko skúšaným sektorom hospodárstva. Poslanci vládnej koalície to však podľa Pellegriniho odignorovali.



"Pravdepodobne zajtra budeme svedkami opäť len nejakého rozhodnutia o lockdowne, čiastočnom lockdowne alebo neviem akom inom opatrení bez toho, aby ruka v ruke pre upokojenie nálad v spoločnosti bol podaný aj návrh ekonomickej pomoci všetkým, ktorých sa tento pravdepodobný lockdown alebo sprísnenie protipandemických opatrení dotkne," skonštatoval Pellegrini.



Komentoval tiež vyjadrenia prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá hovorí o alarmujúcom stave a lockdown považuje za nevyhnutné opatrenie. Vyzvala tiež na stopnutie šírenia "bludov o covide". Pellegrini ju vyzval, aby prešla od rečí k činom a aby začala tlačiť na vládu tak, ako prezident môže v rámci svojich ústavných možností. "Ak cíti, že tá situácia je zlá, je jej povinnosťou začať aj konať, nielen upozorňovať, komentovať a nejakým spôsobom sa rozhorčovať. Aj to je pekné, ale to už nestačí," zdôraznil.