P. Pellegrini: SR potrebuje na záchranu ekonomiky niekoľko miliárd eur

Bratislava 28. mája (TASR) – Slovensko potrebuje na záchranu balík niekoľkých miliárd eur, možno 10, 15 až 18 miliárd. Myslí si to podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý to uviedol vo štvrtok na tlačovom brífingu. Súčasnú vládu poslanci za Smer-SD vyzývajú, aby prestala riešiť epidemiologickú situáciu a začala sa zaoberať tým, ako naštartuje ekonomiku.



„Kým na jednej strane dnes minister zdravotníctva a vláda ohlasujú, že pravdepodobne sme pandémiu vírusu porazili, z čoho máme veľkú radosť, žiaľ, dnes musím skonštatovať, že Slovensku hrozí ďalšia veľmi vážna pandémia – pandémia nezamestnanosti,“ uviedol Pellegrini. Tá podľa jeho slov so sebou prinesie ďalší vážny fenomén - ekonomickú chudobu.



Ako dodal Pellegrini, od premiéra a členov vlády očakáva, že nebudú „hodiny a hodiny na tlačovkách rozprávať“ napríklad o tom, aká vzdialenosť má byť medzi stolmi, ale že sa pred kamery na dennej báze postavia premiér s ministrom hospodárstva a ministrom financií a povedia, čo mienia so slovenskou ekonomikou v najbližšej dobe robiť. „Zatiaľ sú to len kozmetické opatrenia, ktoré určite neprinesú nejaký výrazný impulz do našej ekonomiky,“ dodal Pellegrini.



Bývalý premiér ďalej kritizuje, že súčasná vládna garnitúra pohŕda sociálnymi opatreniami, a to napriek tomu, že vie, že Slovensko čakajú ťažké časy, na ktoré Slováci už dávno neboli zvyknutí. Upozorňuje, že aj za čias, keď sa ekonomike darilo, tu boli skupiny ľudí, ktorým bolo treba pomôcť. V tomto kontexte si Pellegrini myslí, že na 13. dôchodky sa peniaze nájsť musia. Vládu zároveň vyzýva, aby dôchodcom dala jasnú odpoveď, či tie peniaze dostanú alebo nedostanú.



„Ekonomika sa tak skoro nenaštartuje,“ uviedol Peter Žiga (Smer-SD). Ako dodatočne upozornil, napríklad ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) nevidel na tlačovej konferencii posledné dva či tri týždne. Od vlády pritom očakáva presný plán vrátane toho, ako chce využiť 8 miliárd eur z európskeho fondu obnovy, ktoré má SR dostať.



„Vláda nemá plán, nevie s tým narábať,“ reaguje na situáciu bývalý minister hospodárstva. Apeluje na súčasný kabinet, aby sa venoval trom skupinám ľudí, ktorí budú nezamestnanosťou postihnuté v najvyššej miere. Prvou skupinou sú zamestnanci zo segmentu služieb, ďalej z oblasti firiem a fabrík, ktoré boli napojené na zahraničné trhy a treťou skupinou sú ľudia, ktorí sa vrátili zo zahraničia, pretože tam prišli o zamestnanie.