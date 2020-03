Pellegrini: Umožniť prednosť seniorov pri nákupoch môžu aj reťazce

Bratislava 19. marca (TASR) – Umožniť prednosť seniorov pri nákupoch potravín môžu počas mimoriadnej situácie súvisiacej s novým koronavírusom aj reťazce či obce. Uviedol to dosluhujúci premiér Peter Pellegrini na tlačovej besede po dnešnom, poslednom rokovaní vlády. Ďalšie rozhodnutia v tejto veci podľa jeho slov zrejme urobí v nasledujúcich dňoch nový vládny kabinet.



"Situáciu v obchodoch sledujeme, zatiaľ je to na rozhodnutí, dokonca aj dobrovoľnom, regionálnych úradov (obcí) a samotných obchodov. Chcem nabádať reťazce, aby prichádzali aj s vlastnými riešeniami, nemusia so všetkým čakať, čo povie štát. Taktiež, keď sa v niektorom meste rozhodnú, že uprednostnia seniorov s nákupmi v určitých hodinách, nech si zavolajú prevádzkovateľom obchodov a usmernenie vyvesia na prevádzke. Myslím si, že aj bez nariadenia vlády Slováci budú rešpektovať nápis na predajni, určujúci prednosť seniorov," povedal Pellegrini.



Dosluhujúca agroministerka Gabriela Matečná ocenila medzigeneračnú solidaritu slovenskej populácie, keď mladší zabezpečia nákupy potravín pre seniorov. "Ak to takto bude fungovať, nie je nevyhnutné stanovovať špeciálne hodiny pre starších ľudí," doplnila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.



Uprednostnenie seniorov pri nákupoch už oznámili obchodné reťazce Billa, Lidl a Kaufland. Billa odporúča uprednostniť starších dopoludnia, v čase od 8:00 do 9:00, Lidl a Kaufland v skorých popoludňajších hodinách, od 13:00 do 14:30.



"Niektoré predajne, napríklad zo skupín CBA a COOP, postupujú podobne, ale zatiaľ nie v takom počte, aby sme o ich postupe mohli informovať všeobecne. Zväz obchodu (ZO) SR odporučil svojim členom, aby seniorom vychádzali v ústrety pri organizovaní prednostných nákupov vo vhodnej dobe," doplnil vo štvrtok pre TASR prezident ZO SR Martin Katriak na otázku, či aj ostatné reťazce plánujú nasledovať siete Billa, Lidl a Kaufland.



V Českej republike zaviedli prednostné nakupovanie v predajniach potravín pre ľudí nad 65 rokov, a to od 10:00 do 12:00 oficiálne.