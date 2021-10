P. Pellegrini: Vláda pripravila rozpočet zadlžovania a chudoby

Bratislava 13. októbra (TASR) – Rozpočet na rok 2022 je rozpočet zadlžovania a chudoby. Uviedol to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini.



Zároveň podľa neho rozpočet zodpovedá tomu, akí ľudia sedia vo vláde. "Sú to ľudia, ktorí žijú na úplne inej ekonomickej úrovni a vôbec nerozumejú tomu, ako žijú ľudia na Slovensku. Rozpočet v sebe neobsahuje vôbec nič, čo by malo zmierniť následky krízy alebo zlepšiť kvalitu života ľudí na Slovensku," kritizoval Pellegrini.



"Namiesto plnohodnotného 13. dôchodku vo výške 460 eur vyplatila vláda dôchodcom o stovky eur nižšiu štátnu sociálnu dávku, zrušila deťom obedy zadarmo – vraj na to nie sú peniaze. Výsledkom je okrem horšej kvality života aj rýchly rast septembrovej inflácie. Rodinné prídavky ide vláda valorizovať o 38 centov na úroveň 25,88 eura, hoci sám Igor Matovič ešte v máji sľuboval, že budú vo výške 200 eur na dieťa a že je to jeho zásadná požiadavka, inak odchádza z vlády," povedal Pellegrini.



Podľa neho platy lekárov, sestier, policajtov či hasičov porastú len o zákonnú valorizáciu a na zvyšovanie platov môžu zabudnúť aj štátni zamestnanci. Rozpočet označil aj za rozpočet, ktorý ohrozí ďalšie fungovanie zdravotníctva.