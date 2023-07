P. Pellegrini: Výživné jedlo si nemôže dovoliť 900.000 Slovákov

Bratislava 20. júla (TASR) - Slovensko sa prepadlo do systémovej chudoby. Približne 900.000 Slovákov, z toho zhruba 300.000 seniorov si podľa európskeho štatistického úradu Eurostat nemôže pravidelne dovoliť jedlo, ktoré obsahuje mäso, ryby alebo ich vegetariánske náhrady. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informoval predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini.



"Ľudia za vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera schudobneli, a naďalej chudobnejú. Nachádzame sa na posledných priečkach medzi krajinami Európskej únie v ukazovateľoch takzvanej materiálnej deprivácie. Ľudia si nemôžu kúpiť to, čo potrebujú, pretože na to nemajú peniaze," povedal Pellegrini s tým, že SR je jednou z troch krajín s najväčším počtom seniorov, ktorí si nemôžu dovoliť výživné jedlo.



Pellegrini upozornil aj na to, že približovanie slovenského národného hospodárstva k priemeru EÚ sa zastavilo. Slovensko je na posledných priečkach v ukazovateľoch hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa prepočítaného paritou kúpnej sily.



Prepadla sa aj reálna mzda, a to podľa štatistík, na ktoré poukázal Pellegrini, o 4,9 %. "Dnes zaznamenávame najväčší pokles reálnej mzdy za posledných 22 rokov. Ľudia si za svoje platy môžu kúpiť menej a menej," uviedol Pellegrini.