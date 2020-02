Premiér:Železiarom by vláda mohla pomôcť pri výstavbe nájomných bytov

Podbrezová 7. februára (TASR) – Spoločnosť Železiarne Podbrezová, najväčší zamestnávateľ na Horehroní, sa aj v tomto roku dočká kompenzácie cien elektrickej energie. Pomoc od vlády by však mohla prísť aj v daňovej oblasti pri výstavbe nájomných bytov pre zamestnancov, ktorú železiari plánujú či v podobe dobudovania ďalších kilometrov R1 až za Slovenskú Ľupču. Uviedol to v piatok predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý sa v Podbrezovej stretol s vedením spoločnosti a prezrel si výrobu.



"Aj tento rok garantujeme určitú kompenzáciu cien elektrickej energie, pretože táto fabrika patrí medzi výrobu vysoko energeticky náročnú. Tak ako minulý rok sme delili 40 miliónov eur, aj pre tento rok je vyčlenená rovnaká suma, z ktorej časť ide pre Železiarne Podbrezová. Bol by som rád, keby sme sa vrátili k nášmu plánu navýšiť túto sumu na 80 až 100 miliónov eur, aby tento benefit čerpalo viac firiem," zdôraznil Pellegrini.



Vybudovanie ďalších kilometrov rýchlostnej cesty R1 je pre neho aj ako Banskobystričana veľkou výzvou. "Mali by sme sa pokúsiť čo najskôr, možno dodatkom s dodávateľom R1, postaviť ďalších osem alebo deväť kilometrov až za Slovenskú Ľupču, čím by sme štvorprúdovú cestu priniesli čo najbližšie k Podbrezovej. Zjednodušilo by im to prepravu tovaru z fabriky a dovoz surovín do železiarní," uviedol predseda vlády.



Železiarne Podbrezová si v tomto roku pripomínajú 180 rokov svojej existencie a ak podľa premiéra mnohé fabriky na Slovensku po novembri 1989 "ľahli popolom a tisíce ľudí skončili na ulici", príbeh podbrezovskej bol úplne opačný.



"Vysoko oceňujem úroveň investícií do moderných technológií a technológií, ktoré čo najmenej zaťažujú životné prostredie. Možno sa ani nevie, že táto fabrika už nepredstavuje také riziko pre životné prostredie, ako tomu bolo pred rokmi. Majú pred sebou ďalšie zámery, ako sa vysporiadať s našimi plánmi do roku 2030, do roku 2050 a ako pokračovať v 'zozeleňovaní' celého procesu výroby. Podnik má podiel desať percent celoeurópskej potreby rúr či už v segmente bezšvových alebo tých extrémne presných, špeciálnych, častokrát veľmi malých. Má na trhu nesmierne veľké postavenie. To je niečo, s čím sa nie každá fabrika na Slovensku, vlastnená slovenskými majiteľmi, môže pochváliť," zhodnotil Pellegrini.