P. Peťko: NDS v poslednom období zvýšila financie na opravu mostov

Bratislava 14. mája (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v poslednom období významne zvýšila finančné prostriedky na opravu mostov. Uviedol to v piatok (13. 5.) člen predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Peter Peťko, podľa ktorého je komplexných opráv mostov viac.



Prevádzkový riaditeľ NDS podotkol, že stav mostov v rámci cestnej siete nie je dobrý. "Ten stav, aj v NDS, sa, samozrejme, tým, že nám tie mosty starnú, tak sa nám významne zhoršuje a je potrebné v budúcnosti zvyšovať finančné prostriedky do opravy mostov a musíme pristupovať ku komplexnejším opravám mostov na to, aby práve nedošlo k významnému zhoršeniu, a tým pádom až k potrebe uzatvorenia mosta," zdôraznil Peťko.