P. Pollák: Konferencia o budúcnosti Európy by mala myslieť na Rómov

Bratislava 16. decembra (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) by mala myslieť aj na Rómov a iné skupiny občanov, ktorých reprezentatívne zastúpenie je v európskych inštitúciách veľmi nízke, uviedol pre TASR slovenský europoslanec Peter Pollák (OĽANO/EPP).



"Konferencia o budúcnosti Európy je procesom, v ktorom by mali mať zástupcovia všetkých občanov svoj hlas. Mám na mysli aj tých občanov, ktorých hlasy mnohokrát nie je počuť. Občanov, ktorí sa vo väčšej miere neangažujú či nezapájajú do tvorby politiky," priblížil europoslanec a vyzval zainteresované strany na všetkých úrovniach, aby zohľadňovali názory aj týchto občanov.



Pollák ocenil myšlienku CoFoE a jej občianskych panelov, v rámci ktorých "majú občania možnosť vyjadriť svoj hlas, zdieľať svoje názory, pohľady na témy a výzvy, ktoré sa ich bytostne dotýkajú." Zároveň však upozornil, že je dôležité, aby politici aj inštitúcie potom tieto výstupy brali do úvahy.



V rámci CoFoE sa stretávajú náhodne vybraní občania členských krajín EÚ rozdelení do štyroch občianskych panelov. Každý panel v období od septembra 2021 do januára 2022 zasadne celkovo trikrát. Europoslancovi sa na konferencii páči najmä to, že je postavená na prístupe zdola nahor.



Zároveň si myslí, že odporúčania a spätná väzba občanov vyústia do reálnych zmien. "To je predsa podstatou tohto procesu... Inak by konferencia nedávala zmysel a bola by veľkým sklamaním pre občanov," upozornil.



CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.