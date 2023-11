P. Pollák: Pri čerpaní fondov pre regióny treba mať aj lokálne ambície

Bratislava 24. novembra (TASR) - Mestá a obce treba zapojiť do procesu riadenia pri čerpaní eurofondov na regionálny rozvoj tak, aby sa k nim tieto zdroje priblížili a napĺňali ich potreby. Uviedol to v diskusii o efektívnejšom využívaní eurofondov poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák (hnutie Slovensko) s tým, že ambície treba mať nielen na národnej úrovni, ale aj na tej lokálnej.



Podľa Polláka Európska únia problémy pri rozvoji najzaostalejších slovenských regiónov citlivo vníma a vyvíja tlak na slovenské orgány, aby viac investovali do týchto regiónov. "Netreba však tlačiť len na vládu, treba tlačiť aj na mestá a obce. Musíme nájsť spôsob, aby boli súčasťou toho celého procesu," uviedol Pollák.



Podľa riaditeľa iniciatívy Regionálny rozvoj teraz! (RRT) Antona Marcinčina je to o decentralizácii a centrálnom riadení. "Na Slovensku sme prestali centrálne plánovať, ale pri centrálnom riadení sme ostali," uviedol v diskusii. Podľa neho by oveľa väčší zmysel malo umožniť na miestnej úrovni vznik klastrov, kde by boli firmy, veda a výskum, školstvo a samosprávy.



Slovensko si spravilo mantru z európskych zdrojov a sú to jediné zdroje na regionálny rozvoj, pomenovala problém pri regionálnom rozvoji riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja Barbora Lukáčová. "My si tu zamieňame regionálny rozvoj za štrukturálne fondy," uviedla v diskusii s tým, že Slovensko nevie "prioritizovať". Ako dodala, hoci máme z európskych zdrojov jeden z najväčších podielov financií na hlavu, Slovensko ich nevie využívať. Aj podľa nej treba zvrchu pomenovať stratégie a priority, ale ich realizácia musí ísť z regiónov.



Pollák nevie, či plánovaná mapa investícií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pomôže pri čerpaní peňazí na regionálny rozvoj a či nebude len ďalším dokumentom alebo alibistickou stratégiou. Podľa neho síce na mnohých miestach na Slovensku je vidieť investície Európskej únie, Slovensko však nevie čerpať eurofondy, alebo ich čerpá len preto, aby sa nevrátili. "Slováci prinesú na stôl 17 priorít, ale neprinesú to, kde ich topánka tlačí," upozornil Pollák.