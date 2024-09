Španielsky premiér: EÚ musí prehodnotiť clá na čínske elektromobily

Madrid 11. septembra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez chce prehodnotiť postoj svojej krajiny k dodatočným clám Európskej únie (EÚ) na elektromobily z Číny. Všetci, nielen členské štáty, ale aj Európska komisia (EK), musia prehodnotiť svoj postoj k tomuto kroku, povedal počas návštevy Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Sánchez vo východočínskom meste Kchun-Šan neďaleko Šanghaja ukončil svoju niekoľkodňovú návštevu Číny, počas ktorej sa stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a ďalšími vysokopostavenými členmi vlády. "Som presvedčený, že musíme budovať mosty medzi Európskou úniou a Čínou," povedal Sánchez. Španielsko bude podľa neho konštruktívne a pokúsi sa nájsť kompromis medzi Čínou a EK. "Samozrejme, že prehodnocujeme náš postoj," vysvetlil v súvislosti s clami EÚ.



Španielsky premiér tak naznačil možnú zmenu kurzu svojej krajiny pred dôležitým hlasovaním. Podľa mediálnych správ bola vláda v Madride ešte v lete za dodatočné clá. Členské štáty EÚ budú musieť o tejto otázke rozhodnúť v októbri.



EÚ oznámila clá v júni po niekoľkomesačnom vyšetrovaní. Čínski výrobcovia by v prípade ich zavedenia museli akceptovať ďalšie príplatky k už existujúcim štandardným dovozným clám na svoje elektromobily. Podľa Bruselu automobilky v Číne neférovo profitujú zo štátnych dotácií a svojimi lacnými vozidlami narúšajú trh EÚ.



Peking zase obviňuje EÚ z protekcionizmu a okrem iného už reagoval oznámením o antidumpingovom vyšetrovaní dovozu bravčového mäsa z Únie. Španielsko ako najvýznamnejší vývozca takýchto výrobkov do Číny by bolo prípadným zavedením sankčných ciel obzvlášť postihnuté.