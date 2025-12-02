< sekcia Ekonomika
P. Serafin: Rokovania k rozpočtu na roky 2028 - 2034 nebudú jednoduché
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Rokovania k návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie (EÚ) na roky 2028 - 2034 nebudú jednoduché. Únia musí rozpočet prispôsobiť novým situáciám, ako napríklad strata konkurencieschopnosti v porovnaní s USA alebo Čínou. Viaceré štáty zároveň navrhujú škrty v rozpočte, pričom zatiaľ nie je zjavné, ktorých oblastí by sa znížené financovanie mohlo dotknúť. Uviedol to v utorok počas svojej návštevy Slovenska eurokomisár pre rozpočet Piotr Serafin.
„Všetci si uvedomujeme, že Európska únia prehráva konkurenčný boj s USA a Čínou. Rozpočet EÚ nevyrieši všetky tieto problémy, ale musí viac prispievať k investíciám do technológií budúcnosti,“ uviedol eurokomisár. Ďalšou prioritou rozpočtu je podľa jeho slov bezpečnosť a obrana.
Serafin upozornil na pokles investícií v krajinách, ktoré susedia s Ruskom, čo je taktiež dôvod, prečo vzniká potreba investovania do obranného priemyslu Únie. Navyše zvýšenie výdavkov do obranného priemyslu v členských štátoch by podľa neho podporilo inovácie v Európe a malo priaznivý vplyv na európsku zamestnanosť. Peniaze do obrany tak podporia konkurencieschopnosť a ekonomickú prosperitu, podčiarkol eurokomisár.
Ďalej upozornil na dôležitosť vlastných zdrojov financovania. Uviedol, že v súčasnosti je v EÚ niekoľko členských štátov, ktoré prechádzajú obdobím fiškálnej konsolidácie. Preto podľa neho pravdepodobne nemožno očakávať, že by boli pripravené zvýšiť svoje príspevky do rozpočtu Únie. Aj z toho dôvodu vidí potenciál v nájdení nových možností financovania európskeho rozpočtu. Hovorí napríklad o uvalení ciel na lacné tovary dovážané najmä z Číny.
Eurokomisár nadviazal aj na utorkové stretnutie s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD). „Neprekvapilo ma, že pre Slovensko sú prioritnými politikami politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika. Sú stále súčasťou ďalšieho rozpočtu EÚ. Slovensko môže stále využívať politiku súdržnosti na podporu hospodárskeho rozvoja krajiny až do roku 2034, čo považujem za dobrú správu,“ skonštatoval Serafin.
